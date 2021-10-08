Горячие новости
Главная | Крым и мир | Крым и Россия | КФУ презентовал оливковое масло на фестивале «Золотая осень – 2021»

crimeapress_news

реклама в крыму
КФУ презентовал оливковое масло на фестивале «Золотая осень – 2021»

КФУ презентовал оливковое масло на фестивале «Золотая осень – 2021»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 12:33 08.10.2021

Крымский федеральный университет представил оливковое масло собственного производства на национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень – 2021». Масло изготовлено из оливок урожая 2021 года путём холодного отжима в один цикл. Продукт прошёл необходимые этапы фильтрации. По международным стандартам крымское оливковое масло соответствует классу «extra virgin».

Главная задача для нас – качество продукции. Чтобы все желающие могли увидеть, из каких оливок произведено масло, мы привезли с собой и их – это крупные и цельные плоды. Для позиционирования бренда «Крымская оливка» у нас уже есть фирменные бутылки, по которым, надеемся, нас будут узнавать на российском рынке сельскохозяйственной продукции. Делегация из министерства сельского хозяйства Российской Федерации уже продегустировала наше оливковое масло, и министр Дмитрий Патрушев отметил его высокое качество, – цитирует пресс-служба вуза лаборанта центра опережающего научно-технологического развития Крымского федерального университета Станислава Ануфриева.

КФУ презентовал оливковое масло на фестивале «Золотая осень – 2021» КФУ презентовал оливковое масло на фестивале «Золотая осень – 2021»

Презентация «Крымской оливки» на национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень – 2021» проходит в рамках участия Крымского федерального университета в национальном конкурсе «Вкусы России». Народное голосование за региональные бренды будет проходить с 20 октября по 7 ноября 2021 года.

фото: пресс-служба КФУ

КФУ презентовал оливковое масло на фестивале «Золотая осень – 2021»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.