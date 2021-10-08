КФУ презентовал оливковое масло на фестивале «Золотая осень – 2021»

Крымский федеральный университет представил оливковое масло собственного производства на национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень – 2021». Масло изготовлено из оливок урожая 2021 года путём холодного отжима в один цикл. Продукт прошёл необходимые этапы фильтрации. По международным стандартам крымское оливковое масло соответствует классу «extra virgin».

Главная задача для нас – качество продукции. Чтобы все желающие могли увидеть, из каких оливок произведено масло, мы привезли с собой и их – это крупные и цельные плоды. Для позиционирования бренда «Крымская оливка» у нас уже есть фирменные бутылки, по которым, надеемся, нас будут узнавать на российском рынке сельскохозяйственной продукции. Делегация из министерства сельского хозяйства Российской Федерации уже продегустировала наше оливковое масло, и министр Дмитрий Патрушев отметил его высокое качество, – цитирует пресс-служба вуза лаборанта центра опережающего научно-технологического развития Крымского федерального университета Станислава Ануфриева.

Презентация «Крымской оливки» на национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень – 2021» проходит в рамках участия Крымского федерального университета в национальном конкурсе «Вкусы России». Народное голосование за региональные бренды будет проходить с 20 октября по 7 ноября 2021 года.

фото: пресс-служба КФУ