КФУ разрабатывает строительные блоки из побочных продуктов и отходов промышленности
фото: пресс-служба КФУ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:13 17.11.2025

Учёные Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского разрабатывают инновационную технологию производства строительных стеновых изделий из побочных продуктов и отходов промышленности – фосфогипса и отходов переработки диабазовых горных пород. Проект направлен на снижение экологической нагрузки на окружающую среду и сокращение выбросов углекислого газа.

Данные строительные стеновые изделия представляют собой пустотные блоки для возведения наружных и внутренних стен зданий.

Разрабатываемая технология заключается в формовании стеновых блоков методом вибропрессования и последующем направлении блоков в камеру карбонизации, заполняемую углекислым газом, где они твердеют в течение некоторого времени. Сырьевая смесь для блоков содержит минералы кальция, способные связывать углекислый газ и твердеть в результате этой реакции. Смесь вяжущего материала состоит из фосфогипса и гидратной извести. Основные преимущества технологии состоят в низкой себестоимости сырьевых компонентов и снижении экологической нагрузки на окружающую среду, поскольку используются отходы производств, что полностью соответствует «Программе развития Республики Крым до 2036 года» в разделах «Экологическое благополучие» и «Технологическое лидерство», – отметила руководитель проекта, доцент кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского Тамара Бахтина.

Проект решает сразу несколько задач, среди которых – утилизация фосфогипса, накопленного в отвалах, снижение углеродного следа и создание доступного строительного материала. В 2026 году специалисты планируют выпустить опытную партию стеновых блоков и построить из них небольшое сооружение для проведения мониторинга выделения стенами сооружения вредных веществ в окружающую среду.

На данный момент для отработки параметров получения блоков в заводских условиях в лаборатории Академии строительства и архитектуры ведутся работы по получению опытных образцов-цилиндров. С помощью математического планирования эксперимента варьируется ряд факторов: давление вибропрессования, соотношение вяжущее – заполнитель, водосодержание сырьевой смеси, время карбонизации. Прочность при сжатии образцов составила от 4 до 10 МПа, что соответствует требованиям ГОСТа для стеновых блоков. После установления оптимальных параметров получения образцов с наилучшими физико-механическими характеристиками будет осуществляться получение опытной партии блоков в заводских условиях, – добавила Тамара Бахтина.

По словам специалиста, в будущем по данной технологии можно будет выпускать блоки как стандартных, так и специфических размеров под заказ.

источник: пресс-служба КФУ

