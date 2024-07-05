КФУ в Крыму в 2024 году примет порядка 300 иностранных студентов

В этом году мы планируем принять около 300 иностранных студентов. Динамика в последние годы достаточно специфична, потому что волевым решением несколько лет назад была принята на обучение тысяча иностранных студентов. Университет инфраструктурно и по штатному своему составу не готов к такому количеству иностранных студентов, тем более, обучающихся только на лечебном деле. Поэтому сейчас мы приводим численность принимаемых на обучение в соответствие с нашими возможностями. По мере расширения кампуса, то есть начиная, по сути, с 2025 года мы будем постепенно увеличивать количество иностранных студентов. Думаю, в ближайшие годы где-то 450-500 человек будет оптимальным показателем, — сказал он.
Курьянов отметил, что география приема пока что сильно не меняется, в основной массе иностранных студентов будут граждане Индии, которые будут обучаться в Медицинском институте КФУ. При этом вуз начал активную работу в направлении приема студентов из африканских стран, стран Юго-Восточной Азии и стран Карибского бассейна.
Дальше будем смотреть по ситуации, поскольку нам кроме подготовки в рамках нашего Медицинского института надо развивать и подготовку аграриев, подготовку инженеров для наших партнеров их дружественных стран и, соответственно, других специальностей, которые могут быть востребованы в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна. В общем, там, где есть потребность в специалистах, подготовленных в Российской федерации, — отметил глава КФУ.
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С тегами: образование в Крыму