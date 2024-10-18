КФУ — в пилотном рейтинге университетов стран БРИКС

Крымский федеральный университет им В. И. Вернадского вошёл в пилотный рейтинг университетов стран БРИКС и занял 247 место. Среди российских вузов ведущий вуз полуострова занимает 51 позицию.

В этом году впервые в рамках пилотного проекта подведен рейтинг университетов стран БРИКС. Договорённость об организации данного рейтинга была достигнута в 2023 году. Крымский федеральный университет, естественно, тоже является участником рейтинга. И по опубликованным данным мы находимся среди 600 вузов стран БРИКС на 247 месте, а среди вузов Российской Федерации, а в этом рейтинге представлен 161 отечественный вуз, мы находимся на 51 месте. Оценивались достижения университетов в области науки, образования и взаимоотношений университета и общества. Я пока не готов давать оценку, хорошие это позиции или нет, но мы возьмём их за стартовые и будем дальше смотреть, каким образом будут меняться позиции университета, – цитирует пресс-служба и. о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимира Курьянова.