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КФУ возвращается к стандартному режиму обучения. Но ограничения всё-таки есть
фото: пресс-служба КФУ

КФУ возвращается к стандартному режиму обучения. Но ограничения всё-таки есть

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:29 29.01.2021

С 8 февраля в КФУ занятия в группах, где количество студентов не превышает 25 человек, будут проходить в очном формате, а лекционные занятия, на которых должно присутствовать большее количество студентов, – в бесконтактном.

Вышел приказ министра науки и высшего образования Российской Федерации, согласно которому обучение в новом семестре возобновится в очном режиме. Мы согласовали работу вуза с Роспотребнадзором. С нового семестра практически все занятия будут проходить в аудиториях. В дистанционном формате будут только те занятия, на которых должно присутствовать более 25 человек, – цитирует пресс-служба вуза ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

По словам ректора, ориентировочно такой формат обучения будет действовать до марта:

В марте будет проведена вакцинация. Если она пройдёт успешно, возможно, снимем все ограничения. Но это пока ориентировочные планы, будем действовать по обстоятельствам.

Напомним, с 27 октября 2020 года часть структурных подразделений и филиалов Крымского федерального университета перешла на преимущественно дистанционный формат обучения.

КФУ возвращается к стандартному режиму обучения. Но ограничения всё-таки есть

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