КФУ выиграл грант на реализацию археологического проекта

Работники Крымского федерального университета стали победителями конкурса «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов. Поддержку Российского научного фонда получил археологический проект «Элементы системы. Цветная металлообработка Восточного Крыма в античную эпоху: междисциплинарные исследования». Грант рассчитан на три года.

В научный оборот будет введен качественно новый независимый исследовательский параметр – состав сплава предметов. Он поможет в решении важных проблем социально-экономической и политической истории Восточной Таврики, связанной с эпохой становления и развития первых государств. Мы исследуем изделия из закрытых комплексов и внесём их в базу данных «Древние сплавы Крыма». Это значительно расширит наше представление о материальной культуре, торговле и производстве как городских, так и сельских центров восточной части полуострова, – цитирует пресс-служба вуза руководителя проекта и сотрудник Научно-исследовательского центра Истории и археологии Крыма КФУ Анну Антипенко.

По её словам, в ходе исследования будут выявлены центры производства металлических орудий труда, оружия, конской сбруи, домашней утвари, украшений и предметов престижа, а также изучены технологии их изготовления.

Главным результатом работ станет развернутая картина развития и взаимодействия производственных технологий, применяемых сплавов, социальных и торгово-ремесленных связей греко-варварского населения Восточного Крыма всего периода античной эпохи.

В исследовании мы используем рентгено-флуоресцентный анализ. К концу первого года планируем получить сведения о составе сплавов металлических предметов из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и коллекции музея-заповедника «Неаполь Скифский». Кроме того, мы проведём анализ находок из могильников в Крымском Приазовье, а также из западного пограничья Боспора, в частности из урочищ Беш-Оба и Кубалач, – отмечает Анна Антипенко.

Результаты исследования получат практическое применение при реставрации античных изделий, экспертизе металлических предметов, определении условий музейного хранения, а также для выяснения точного количественного содержания драгоценных металлов в вещах из фондов и спецхранов.

В проекте приняли участие молодые учёные Научно-исследовательского центра Истории и археологии Крыма КФУ. Работа проходит совместно с Институтом археологии РАН и НИЦ «Курчатовский институт».

Конкурс проводится в рамках приоритетного направления деятельности Российского научного фонда «Поддержка молодых ученых».

источник: пресс-служба КФУ

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