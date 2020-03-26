Киберспорт и спорт: кто больше пострадал от отмены мероприятий?

Пандемия COVID-19 явно станет символом 2020 года. Вирус, внезапно появившийся в январе, полностью изменил нашу жизнь: мы вынуждены работать из дома, перестать ходить в кафе и лишены возможности путешествовать. Из-за пандемии многие сферы жизни переживают страшный кризис: производство, сфера услуг, туристический бизнес и другие.

Большое влияние коронавирус оказал на спортивные и околоспортивные сферы. В этой статье редакторы киберспортивного портала CQ.ru рассмотрели, кто пострадал больше: киберспорт или спорт.

Спорт

Коронавирус оказал особое влияние на спорт. Как вы видите на картинке выше, почти все важнейшие спортивные события были перенесены на неопределенный срок. Изначально организаторы спортивных ивентов не планировали переносить матчи, рассматривая коронавирус как несерьезную угрозу.

Мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори заявил, что одной из главных причин распространения коронавируса на территории Италии стал футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной «Аталантой» и испанской «Валенсией», который 19 февраля посетили около 40 тысяч зрителей.

Такие случаи насторожили мировое сообщество, и ближе к середине марта были отменены практически все крупные турниры даже в регионах, где нет большой вспышки коронавируса. Особенно такая ситуация сказалась на Европе и Северной Америки. В Европе пострадала важнейшая индустрия — футбольная, а в США и Канаде были приостановлены франшизные лиги по футболу, хоккею, бейсболу и американскому футболу. Эти лиги являются одним из главных символов США и приносят огромную прибыль владельцам и дают занятость большому количество населения.

Киберспорт

Как вы видите, в киберспорте ситуация не такая страшная. Конечно, коронавирус ударил и по киберспорту тоже: уже отменены десятки турниров. Тем не менее преимущество киберспорта в том, что он все-таки является компьютерным спортом, поэтому турниры можно проводить в онлайн-формате.

Однако организаторы явно не готовились к такому стечению обстоятельств, поэтому киберспортивный календарь 2020 года был забит различными ивентами во всех дисциплинах. Турнирные операторы приспосабливаются к новому времени, стараясь перевести как можно больше турниров в онлайн и даже пытаются создать новые онлайн-лиги.

Однако избежать отмены турниров не удалось. Крупно пострадал европейский регион, в котором отменили региональную лигу по LoL, мейджор по Dota 2 EPICENTER в Москве, PUBG Global Series и FIFA Global Series. Также так и не была запущена новая крупная лига Flashpoint. Большой удар коронавирус нанес по Азии и Северной Америке. Все турниры были отменены в Китае и Южной Корее: лиги по LoL, местные матчи по Дота 2, StarCraft II и по другим дисциплинам.

Северной Америке тоже серьезно не повезло, ведь наконец-то этот регион должен был принять мейджор по Dota 2. Также планировалось провести в США Apex Legends Global Series. Были остановлены и все остальные лиги. Южную Америку на киберспортивном пространстве представляет Бразилия, в которой тоже отменили все ивенты. Австралия и Африка не пострадали, так как и до этого эти регионы были не особо популярны при выборе мест для проведения турниров.

Подводя итог, хочется сказать, что киберспорт хотя и пострадал, однако все равно находится в более выигрышной ситуации. Организаторы турниров пытаются выйти из текущего положения дел, переходя в онлайн, а нам остается только сидеть дома, мыть руки с мылом, читать новости на CQ.ru и следить за тем, как меняется киберспорт на наших глазах. Будьте здоровы!