Киберспорт в России — не только развлечение, но и профессия, и социально значимое дело

Если кто-то всё ещё думает, что киберспорт в России — это исключительно развлечение для компьютерных гениев и тех, кто далёк от реальной жизни, тот глубоко ошибаетесь. Киберспорт набирает обороты в своём развитии, всё больше вписываясь в каждодневность россиян. Может быть на такое развитие событий влияет то, что киберспорт в РФ является официальным видом спорта, но факт остаётся фактом — он перерос рамки хобби и становится профессиональной сферой с несколькими составляющими. Так:

есть те, кто играет — и кибератлетов, к слову, становится всё больше. Глобальное совершенствование интернет-технологий и возможности Всемирной паутины способствует этому как никогда раньше.

есть те, кто следит за игроками, зарабатывая на прогнозах и ставках gg bet

и, наконец, есть те, кто жаждет видит себя специалистами «закулисья» киберспорта. Согласно недавнему исследовани киберспортивного холдинга ESforce и сервиса по поиску работы HeadHunter, количество вакансий в сфере киберспорта в России с 2016 года выросло в 24 раза! С 221 до 5,3 тысяч.

Причём речь, если говорить о соискателях на «кибердолжности», идёт вовсе не о юнцах, кроме как в «игрушках компьютерных» ни в чём не разбирающихся. В сфере киберспорта ищут себе применение в основном люди в возрасте от 26 до 35 лет (и мужчины, и женщины), уже имеющие высшее образование и опыт работы в IT-индустрии более пяти лет.

И! Что также, говорят специалисты, можно считать знаком «осоциаливания» киберспорта, — эта дисциплина становится центром знаковых и значимых для общества событий. Так, Федерация электронного спорта России объявила о старте приема заявок на благотворительный киберспортивный турнир по League of Legends: собранные средства будут направлены на приобретение 30 порт-систем для онкобольных детей «Bbraun celsite babyport» (устройство обеспечивает быстрый доступ к венозной системе и артериям, для безопасного введения необходимых лекарств, и облегчает процедуру забора крови). Соревнования пройдут с 11 по 15 июля.

Мы привлекаем участников со всей России, тесно взаимодействуя со студенческим сообществом и корпоративными киберкомандами — это главная аудитория благотворительного турнира. Абсолютно каждый участник для нас дорог и важен. И я очень надеюсь, что этот турнир соберёт ещё больше предыдущего, тогда часть средств мы сможем направить на закупку тромбоцитоконцентрада для детей после химиотерапии, — говорит директор благотворительного фонда помощи онкологическим больным имени Сергея Березина Дарья Березина.

Общая планируемая сумма сбора турнира — от 690 000 рублей.

Тут, вероятно, стоит отметить и такой «денежный» факт, свидетельствующий о том, что киберспорт — это уже не легковесное развлечение, а настоящий бизнес: эксперты считают, что в России рынок киберспорта к 2023 году достигнет $100 млн при аудитории более 20 миллионов человек!

Да… Информация для тех, кто до сих пор не признаёт киберспорт спортом, — в нём нет игр, которые основаны на удаче. Компонент случайности отсутствует едва ли не напрочь. Главное в киберспорте — умения игроков и их опыт, основанный, в том числе, и на многочасовых каждодневных тренировках. Как же это не спорт?