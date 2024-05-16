Киев планировал диверсии на ПВО в Керчи

Они требовали любую информацию о военнослужащих Российской Федерации, военных объектах и просили фотографии ПВО в районе Керчи. У них также была идея передать беспилотник небольшой, научить меня им управлять, полную инструкцию как ударить им, предположительно, по средствам ПВО в районе Керчи. Но беспилотник они не смогли передать, как он [куратор военной разведки] написал, что он разрушается при передаче, — сообщил задержанный.