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Киев планировал диверсии на ПВО в Керчи
фото: © ЦОС ФСБ РФ

Киев планировал диверсии на ПВО в Керчи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:36 16.05.2024

Задержанный сотрудниками ФСБ за попытку теракта на железной дороге агент сообщил, что военная разведка Украины планировала диверсию на объекте системы ПВО в Керчи. Об этом свидетельствует видео его показаний, распространенное ЦОС ФСБ.

Они требовали любую информацию о военнослужащих Российской Федерации, военных объектах и просили фотографии ПВО в районе Керчи. У них также была идея передать беспилотник небольшой, научить меня им управлять, полную инструкцию как ударить им, предположительно, по средствам ПВО в районе Керчи. Но беспилотник они не смогли передать, как он [куратор военной разведки] написал, что он разрушается при передаче, — сообщил задержанный.

После этого ему поставили задачу забрать из тайника в Севастополе взрывчатку и начали требовать совершить подрыв на железной дороге в районе Керчи и скинули фотографию, как правильно заложить взрывчатку под рельсы.

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Ранее в ФСБ сообщили о задержании двух россиян — 24-летнего мужчины, который был завербован в октябре 2023 года через мессенджер сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, и 23-летней женщины, которую завербованный привлек для выполнения заданий украинских спецслужб. Они были задержаны при попытке заложить взрывное устройство под железнодорожное полотно около села Октябрьское Ленинского района Крыма.

источник: ТАСС

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