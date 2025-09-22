Киев понесет наказание за удар по гражданским объектам в Крыму

Киевский террористический режим совершил очередное злодеяние. В православный праздник. Против мирных жителей, детей. За все это преступники понесут заслуженное наказание, — написал он в своем Telegram-канале.

Константинов также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, в воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.

источник: РИА Новости Крым