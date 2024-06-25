Киевский режим, Брюссель и Вашингтон виновны в атаке на Крым, а заказчиками теракта в Дагестане выступили США. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания, когда депутаты почтили минутой молчания память погибших в результате атаки киевского режима на Севастополь и нападения экстремистов в Дагестане.

Беспрецедентная атака на мирных жителей была со стороны киевского режима, Вашингтона и Брюсселя. И те, кто эти решения принимал, должны понимать: мы именно их считаем виновными в этой трагедии. Это терроризм, по другому не скажешь, — цитирует ТАСС Вячеслава Володина. Он подчеркнул, что «теракт в Дагестане имеет тех же заказчиков из Вашингтона». Мы чтим память погибших, но не простим тем, кто это совершил, — отмечает председатель Госдумы РФ. источник: ТАСС

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