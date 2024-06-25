Киев, Вашингтон и Брюссель виновны в атаке на Крым — Председатель Госдумы РФ

Беспрецедентная атака на мирных жителей была со стороны киевского режима, Вашингтона и Брюсселя. И те, кто эти решения принимал, должны понимать: мы именно их считаем виновными в этой трагедии. Это терроризм, по другому не скажешь, — цитирует ТАСС Вячеслава Володина.
Он подчеркнул, что «теракт в Дагестане имеет тех же заказчиков из Вашингтона».
Мы чтим память погибших, но не простим тем, кто это совершил, — отмечает председатель Госдумы РФ.
источник: ТАСС
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