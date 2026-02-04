Киевский режим обвинил крымского депутата в коллаборационизме

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 04.02.2026

Власти Киева предъявили обвинение в коллаборационной деятельности депутату Государственного совета Республики Крым, члену комитета по межнациональным отношениям, председателю регионального общественного движения «Герои Крыма» Ибраиму Ширину. Об этом говорится в документе, предоставленном ТАСС Шириным.

Я их жду в Крыму, готов здесь разговаривать. Я у себя дома, на Родине, как крымский татарин в Крыму. Что бы там Киев ни писал, это показывает, насколько Киев до сих пор заинтересован Крымом. Но у них полностью отсутствует понимание, что происходит в Крыму. Если бы эти псевдопрокуроры приехали бы в Крым, они бы обалдели от того, насколько Крым стал красивый, насколько в Крыму выстроилась инфраструктура, новые больницы, детские сады, школы, — сказал он.

Другим россиянам, попадающим под преследование Киева, он пожелал дальнейшей работы во благо России.

Ранее аналогичное обвинение также было предъявлено председателю комитета Государственного совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям, главе совета Украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.

