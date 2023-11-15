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Кикбоксеры триумфально выступили на «Кубке Дона» в Ростове-на-Дону
фото: ВКонтакте, Федерация кикбоксинга Крыма

Кикбоксеры Крыма триумфально выступили на «Кубке Дона» в Ростове-на-Дону

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:40 15.11.2023

В Ростове-на-Дону прошел Открытый турнир по кикбоксингу «Кубок Дона-2023».

В соревнованиях приняли участие 549 спортсменов разных возрастных категорий из 14 регионов РФ. Настоящим триумфом стало выступление на этом турнире для сборной Крыма, которая завоевала первые общекомандные места в двух дисциплинах – «фулл-контакте» и «лайт-контакте», а также по общему числу завоеванных медалей, — сообщает Федерация кикбоксинга Крыма.

«Кубок Дона» – турнир не новый. Это соревнования почти с 20-летней историей. В свое время турнир пользовался большой популярностью и носил статус всероссийского. Затем на время исчез из календарного плана, но свое существование все же не прекратил. После недолгого перерыва руководство Федерации кикбоксинга Ростовской области решило возродить известный далеко за пределами донского края турнир, присвоив ему ранг Открытых городских соревнований.

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источник: «Крымский спорт»

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