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Кикбоксеры Крыма успешно выступили на чемпионате и первенстве ЮФО по кикбоксингу
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

Кикбоксеры Крыма успешно выступили на чемпионате и первенстве ЮФО по кикбоксингу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:41 17.02.2021

Крымские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате и первенстве Южного федерального округа по кикбоксингу в Астрахани.

За медали в дисциплинах «К1» и «фулл-контакт» боролись более 350 спортсменов из 7 субъектов ЮФО. По результатам турнира крымчане завоевали 12 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых награды, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

Обладателями наград стали:

  • золота в дисциплине «фулл-контакт» стали Артём Карлов, Захар Брага, Даниил Мелков, Андрей Ящук, Никита Мирошниченко, Александра Беляева, Андрей Андреянов, Дмитрий Книшов, Кирилл Днепров и Олег Высотин.
  • серебро у Алины Масловской, Ксении Фадеевой, Никиты Цолина, Анатолия Сухоносенко, Данила Вакуленко и Саид-Али Ахмедова. Бронза у Яны Котлярской, Эмира Хасанова, Никиты Рыбачука и Артема Джлавяна.
  • в дисциплине «К1» серебро завоевали Дмитрий Ананьев, Александра Митина и Анатолий Новиков. Бронзовых наград удостоились Ростислав Лазарко, Владислав Ситников и Бесарион Бигвава.

Кикбоксеры Крыма успешно выступили на чемпионате и первенстве ЮФО по кикбоксингу

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