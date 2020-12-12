Кинофестиваль «Кванториум LIVE» в Севастополе. Пройдёт онлайн

Первый межрегиональный онлайн-кинофестиваль «Кванториум LIVE» пройдет в Севастополе с 24 по 27 декабря. Организатором выступает команда детского технопарка «Кванториум». Регистрация на фестиваль уже стартовала.

Участникам нужно собрать команду от 3 до 5 человек возрастом от 10 до 18 лет. Пройти регистрацию по ссылке vk.cc/bVO1NK и подписаться на группу vk.com/mediadreamteam , где будет вся информация по проекту. Регистрация на кинофестиваль продлится до 22 декабря (включительно). Победители получат дипломы и ценные призы, — сообщили в оргкомитете события.