Кинофестиваль «Мост» от «Таврида.АРТ»: открыта регистрация для зрителей

Как сообщили в пресс-службе арт-кластера, в 2025 году «Мост» был включён в перечень национальных кинофестивалей России, в этом году мероприятие пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В знаковый для страны Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы лейтмотивом кинофестиваля станут осмысление героизма, исторической памяти и преемственности времён, а кино выступит связующим звеном между эпохами, поколениями и событиями. Слоган события «Кино, которое объединяет» – отразит его суть, соединяя на своей площадке традиции и новаторство, современные взгляды и историю.

В программу войдут фильмы о героях нашей страны: участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции, первопроходцах ракетно-промышленной отрасли и атомной промышленности, мастерах культуры и искусства. В тематический блок «Кино о героях» будут включены кинопоказы, дискуссии и творческие встречи, которые напомнят, что подвиги – это не только яркие достижения прошлого, но и реальные действия, которые каждый из нас может совершить в настоящем.

Отдельный важный блок – «Вечный Крым» организаторы посвятят нашему полуострову, с которым неразрывно связаны важные вехи в истории российского искусства. Зрителей ждут ретроспективные показы фильмов, встречи с мастерами кино и молодыми режиссёрами. Всё это позволит посмотреть на Крым и его роль в формировании культурного наследия через призму кинематографа.

Конкурсная программа фестиваля – «Мост.Горизонты» – объединит молодых кинематографистов со всей страны. Участники творческих молодёжных сообществ профессионалов в сфере кино, сценаристов и драматургов, а также студенты и выпускники профильных творческих колледжей и вузов представят свои документальные и художественные, короткометражные и полнометражные работы экспертам, а также зрителям. Лучшие фильмы будут отмечены в рамках номинаций конкурса.

Деловая и образовательная программа включают панельные сессии, круглые столы для профессионалов индустрии и серию мастер-классов для молодых творцов. Участие примут руководители кинокомиссий южных регионов, представив возможности и меры поддержки для создания картин на юге России, а продюсеры и директора по производству кино расскажут о том, что снималось на юге и о запланированных работах этого года. Также участников и зрителей ждут церемонии, концерты, мастер-классы по кинопроизводству и творческие встречи с создателями кинопроектов.

Площадками для проведения мероприятий станут павильоны и аудитории контент-студии «Юг.Кино» и Академии творческих индустрий «Меганом». Ещё одна локация расположится на набережной Вдохновения – там будет создан кинотеатр под открытым небом, где покажут фильмы в особой атмосфере тёплых крымских вечеров.

Кинофестиваль «Мост» впервые прошёл в декабре 2024 года и стал масштабным событием не только для арт-кластера «Таврида», но и для всего Крыма. Мероприятие собрало свыше двух тысяч зрителей и более 200 кинематографистов из 36 регионов страны. За три дня широкой аудитории показали 50 художественных и документальных фильмов и сериалов.

Регистрация для зрителей на кинофестиваль продлится до 12 мая и доступна здесь.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК