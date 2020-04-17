Кинофестиваль студотрядов Севастополя «Камера! Мотор!» состоится в онлайн-формате

Через два дня закрывается прием работ для участия в Кинофестивале короткометражного кино и видеороликов «Камера! Мотор!». А с 20 по 23 апреля на специальной онлайн-платформе будет организована трансляция всех конкурсных видеороликов. На сегодня принято уже 43 заявки.

Ранее конкурс анонсировался как очный. Регистрация участников была открыта еще в декабре прошлого года. Все желающие подавали свои заявки, где описывали идеи и команду, которая будет заниматься реализацией видеоработы. Также на начальном этапе участники выбирали одно из направлений: музыкальный клип, короткометражный фильм и социальный ролик. С января по март ребята успели посетить серию образовательных мастер-классов, где узнали о тонкостях работы при создании продукта: от начала формирования сценария и распределения ролей, до итогового монтажа и презентации кино. Мастер-классы проходили в формате общения и консультации. Спикеры рассматривали работы прошлых лет, и указывали на ошибки, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Создатели идеи фестиваля – студенческие отряды Севастополя, реализовав показ три года назад в кинотеатре «Россия» в рамках конкурса среди представителей своей организации, сегодня они реализовывает это в масштабах всего региона.

Проект реализуется за счет средств победителя конкурса молодежных проектов города Севастополя. Организаторы мероприятия: Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр спортивных и социальных программ Севастополя» и Севастопольское региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды».