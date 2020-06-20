Кинологи МЧС России отмечают профессиональный праздник

Сегодня кинологическая служба МЧС России отмечает очередную годовщину со дня образования. В 1996 году был подписан приказ о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас».

С тех пор четвероногие бойцы стали постоянными участниками спасательных операций. Помощь кинологов часто оказывается незаменимой, ведь с задачей, решить которую не по силам ни человеку, ни технике, легко справится чуткий нос собаки, специально обученной помогать людям, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В МЧС России «служат» лабрадоры, овчарки, ретриверы, спаниели, терьеры, риджбэки, ротвейлеры. Эти собаки очень выносливы, способны работать при сложных погодных условиях, а кроме того у этих пород природной заложено желание во всем помогать человеку, особенно попавшему в беду.

Собаки квалифицируются по различным специальностям: поисково-спасательная, горно-лавинная, спасение на воде, поиск тел погибших, следовая служба, минно-розыскная работа.

Помощь кинологов часто оказывается незаменимой, ведь с задачей, решить которую не по силам ни человеку, ни технике, легко справится чуткий нос собаки, специально обученной помогать людям, — отмечает министр чрезвычайных ситуация РК Сергей Шахов.

Кинологи ежедневно тренируют четвероногих спасателей, чтобы максимально быстро и эффективно искать потерявшихся и пострадавших, ведь время при чрезвычайных ситуациях — один из главных факторов, влияющих на результат спасательной операции.

За время существования кинологическая служба МЧС России доказала эффективность своей работы. В век современных технологий собаки по-прежнему остаются надежными помощниками в поисковой работе.

фото: пресс-служба МЧС России