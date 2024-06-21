Кинологической службе МВД России исполняется 115 лет

Кинологи – это люди особенной профессии, их работа требует не только профессиональных знаний и умений, но и глубокой любви и уважения к животным. Они учат собак выполнять сложные задачи: охранять порядок, искать пропавших людей, выявлять взрывчатку и наркотики. С помощью своих четвероногих партнеров полицейские делают мир безопаснее, спасают жизни и оказывают поддержку.
В этот праздничный день говорим спасибо всем кинологам за их самоотверженную работу, за их верность долгу и за их преданных друзей – собак. Желаем крепкого здоровья, успехов в службе и радости общения со своими четвероногими компаньонами!
Уж сколько лет шагаем с Вами в ногу
Четвероногие исправно держат ряд
И пусть нелегкая порой у нас дорога
Идет без устали вперед-кинологов отряд!
И перед нами столько дней суровых
То обыск, то пробежка по лесам
И сколько пройдено дорог неровных
И что уж говорить…то знает каждый сам!
И пусть поменьше обысков тревожных
Пусть будет меньше бега по лесам
И рядом будет друг надежный
И много ярких дней я пожелаю Вам!
Автор: инспектор-кинолог ЦКС МВД по Республике Крым старший лейтенант полиции И.С. Петрова
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