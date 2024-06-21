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Кинологической службе МВД России исполняется 115 лет
фото: pikist.com

Кинологической службе МВД России исполняется 115 лет

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 10:31 21.06.2024

Кинологи – это люди особенной профессии, их работа требует не только профессиональных знаний и умений, но и глубокой любви и уважения к животным. Они учат собак выполнять сложные задачи: охранять порядок, искать пропавших людей, выявлять взрывчатку и наркотики. С помощью своих четвероногих партнеров полицейские делают мир безопаснее, спасают жизни и оказывают поддержку.

В этот праздничный день говорим спасибо всем кинологам за их самоотверженную работу, за их верность долгу и за их преданных друзей – собак. Желаем крепкого здоровья, успехов в службе и радости общения со своими четвероногими компаньонами!

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Уж сколько лет шагаем с Вами в ногу

Четвероногие исправно держат ряд

И пусть нелегкая порой у нас дорога

Идет без устали вперед-кинологов отряд!

И перед нами столько дней суровых

То обыск, то пробежка по лесам

И сколько пройдено дорог неровных

И что уж говорить…то знает каждый сам!

И пусть поменьше обысков тревожных

Пусть будет меньше бега по лесам

И рядом будет друг надежный

И много ярких дней я пожелаю Вам!

Автор: инспектор-кинолог ЦКС МВД по Республике Крым старший лейтенант полиции И.С. Петрова

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