Кинологической службе МВД России исполняется 115 лет

Кинологи – это люди особенной профессии, их работа требует не только профессиональных знаний и умений, но и глубокой любви и уважения к животным. Они учат собак выполнять сложные задачи: охранять порядок, искать пропавших людей, выявлять взрывчатку и наркотики. С помощью своих четвероногих партнеров полицейские делают мир безопаснее, спасают жизни и оказывают поддержку.

В этот праздничный день говорим спасибо всем кинологам за их самоотверженную работу, за их верность долгу и за их преданных друзей – собак. Желаем крепкого здоровья, успехов в службе и радости общения со своими четвероногими компаньонами!

Уж сколько лет шагаем с Вами в ногу

Четвероногие исправно держат ряд

И пусть нелегкая порой у нас дорога

Идет без устали вперед-кинологов отряд!

И перед нами столько дней суровых

То обыск, то пробежка по лесам

И сколько пройдено дорог неровных

И что уж говорить…то знает каждый сам!

И пусть поменьше обысков тревожных

Пусть будет меньше бега по лесам

И рядом будет друг надежный

И много ярких дней я пожелаю Вам!

Автор: инспектор-кинолог ЦКС МВД по Республике Крым старший лейтенант полиции И.С. Петрова