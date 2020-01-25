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Кипр блокировал введение санкций Евросоюза в отношении ряда российских официальных лиц в Крыму

Кипр блокировал введение санкций Евросоюза в отношении ряда российских официальных лиц в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:04 25.01.2020

Власти Кипра не проголосовали за введение санкций Евросоюза в отношении ряда российских официальных лиц в Крыму. Об этом передает Reuters со ссылкой на данные трех дипломатических источников в ЕС. Фамилии крымчан не указываются. Сейчас ограничения действуют в отношении руководства полуострова, а также тех, кто принимал непосредственное участие в подготовке референдума 2014 года.

Вместе с тем, сообщается, что Кипр рассчитывает на принятие более жестких мер в отношении Турции из-за ведения буровых работ в целях добычи нефти и газа в территориальных водах Кипра. Так, в ЕС уже подготовлены меры для запрета въездов и заморозки активов ряда турецких граждан, однако их принятие отложено.

Киприоты ждут введения санкций против Турции из-за буровых работ и разочарованы тем, что это занимает некоторое время. Поэтому они вмешиваются в санкционный список по Крыму, – цитирует Reuters источник.

По данным агентства, для введения санкций в отношении граждан России необходима единогласная поддержка всех 28 членов Европейского Союза.

Кипр блокировал введение санкций Евросоюза в отношении ряда российских официальных лиц в Крыму

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