Кировский и Ленинский районы Керчи — без воды. Подвоз воды можно заказать

В Керчи проблемы с водоснабжением начались утром — сообщение об этом в службу спасения поступило в 9:30. На данный момент:

От водоснабжения отключены Кировский и Ленинский районы города. Проводятся ремонтные работы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

ВНИМАНИЕ! Подвоз воды осуществляется 6 водовозками. Оформление заявки на подвоз воды осуществляется по тел.: 8 (978) 742-95-10

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.