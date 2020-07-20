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Кировский и Ленинский районы Керчи - без воды. Подвоз воды можно заказать

Кировский и Ленинский районы Керчи — без воды. Подвоз воды можно заказать

Опубликовал: КрымPRESS в Водоснабжение Крыма 11:58 20.07.2020

В Керчи проблемы с водоснабжением начались утром — сообщение об этом в службу спасения поступило в 9:30. На данный момент:

От водоснабжения отключены Кировский и Ленинский районы города. Проводятся ремонтные работы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму. 

ВНИМАНИЕ! Подвоз воды осуществляется 6 водовозками. Оформление заявки на подвоз воды осуществляется по тел.: 8 (978) 742-95-10

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Кировский и Ленинский районы Керчи - без воды. Подвоз воды можно заказать

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