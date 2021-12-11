Кисточка для бровей? Выбор велик в интернет-магазине для лэшмейкеров и бровистов ALL-LASHES

Несведущие удивятся, но профессионалы подтвердят: такая на первый взгляд обычная вещица как кисточка для бровей вовсе не так проста. Более того, мастера заявят, что от качества этого инструмента напрямую зависят результаты их работы с клиентами. Его форма, материал изготовления, длина ворса, хорошо «лежит» в руке или «так себе»… Все эти параметры играют роль, если речь идёт о процессе, когда одним взмахом совершается волшебство — просто брови превращаются в брови красавицы (или красавца).

У каждого мастера должен быть широкий ассортимент кистей для окрашивания бровей. Каждая кисть уникальна по-своему, за счет формы кончика, а также состава ворса, — подчёркивают специалисты интернет-магазина для лэшмейкеров и бровистов ALL-LASHES.

Что же эксперты beauty-индустрии советуют учитывать при выборе кистей? Важных моментов несколько.

Ворс

Он может быть как натуральным (соболь, белка, коза), так и искусственным. Думаете, «натурэль» лучше? Это, по словам экспертов, не всегда так. Синтетика лучше противостоит агрессии красящих веществ, не так сильно впитывает в себя их компоненты, а потому служит дольше. И! Кисти с искусственным ворсом не вызывают аллергии. Также за ними проще ухаживать.

Ещё один параметр, связанный с ворсом, — его жёсткость:

короткий жёсткий ворс помогает создать чёткие линии, выравнивая волоски в одном направлении;

мягкий ворс незаменим, когда необходимо растушевать макияж.

Ручка

Здесь главный момент — диаметр ручки кисти. Подбирать наиболее подходящий доводится методом проб и ошибок. Однако, как показывает практика, большинству мастеров проще работается с «плюс-минус» тонкой рукояткой.

Ширина кисти

Тут всё относительно просто. Ширина используемой кисти напрямую зависит от того, для работы с какими бровями она предназначена. Брови тонкие? Отдаём предпочтение тонкой кисти. Соответственно, если широкие, то и кисточка должна соответствовать их ширине.

Отличаются ли кисти для бровей по принципу «профессиональные — аматорские». Скажем так, если в быту барышни обходятся одним-двумя инструментами, то мастера салонов оперируют несколькими. Основные виды:

Кисть-щёточка (как аппликатор для души). Используют для подготовки бровей к макияжу.

Узкая кисточка, полукруглый конец. Применяется для нанесения теней на брови.

Косая кисточка с мягким ворсом — вариант для создания идеальных линий.

Плоская. Этот вид кисточек, к слову, подходит как для использования в салонах, так и дома.

Кисть со скошенным краем. Отлично действует, когда есть необходимость в быстром нанесении макияжа и создании чёткого контура бровей.

Разумеется, это не все виды кистей. Тем более, когда речь идёт об использовании инструментов профессионалами.

При этом стоит также понимать, что качественный макияж бровей возможен только при использовании инструментов с хорошим качеством. Так что главный совет, который стоит учесть при выборе кистей — приобретать их необходимо в специализированных магазинах! Кроме того, что гарантированно станете владельцем высококлассных инструментов, так ещё и сможете получить консультации по выбору у специалистов.

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