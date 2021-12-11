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Кисточка для бровей? Выбор велик в интернет-магазине для лэшмейкеров и бровистов ALL-LASHES
фото: Anthony Shkraba (pexels.com)

Кисточка для бровей? Выбор велик в интернет-магазине для лэшмейкеров и бровистов ALL-LASHES

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:46 11.12.2021

Несведущие удивятся, но профессионалы подтвердят: такая на первый взгляд обычная вещица как кисточка для бровей вовсе не так проста. Более того, мастера заявят, что от качества этого инструмента напрямую зависят результаты их работы с клиентами. Его форма, материал изготовления, длина ворса, хорошо «лежит» в руке или «так себе»…  Все эти параметры играют роль, если речь идёт о процессе, когда одним взмахом совершается волшебство — просто брови превращаются в брови красавицы (или красавца).

У каждого мастера должен быть широкий ассортимент кистей для окрашивания бровей. Каждая кисть уникальна по-своему, за счет формы кончика, а также состава ворса, — подчёркивают специалисты интернет-магазина  для лэшмейкеров и бровистов ALL-LASHES.

Что же эксперты beauty-индустрии советуют учитывать при выборе кистей? Важных моментов несколько.

Ворс

Он может быть как натуральным (соболь, белка, коза), так и искусственным. Думаете, «натурэль» лучше? Это, по словам экспертов, не всегда так. Синтетика лучше противостоит агрессии красящих веществ, не так сильно впитывает в себя их компоненты, а потому служит дольше. И! Кисти с искусственным ворсом не вызывают аллергии. Также за ними проще ухаживать.

Ещё один параметр, связанный с ворсом, — его жёсткость:

  • короткий жёсткий ворс помогает создать чёткие линии, выравнивая волоски в одном направлении;
  • мягкий ворс незаменим, когда необходимо растушевать макияж.
Кисточка для бровей? Выбор велик в интернет-магазине для лэшмейкеров и бровистов ALL-LASHES

иллюстрация: all-lashes.com

Ручка

Здесь главный момент — диаметр ручки кисти. Подбирать наиболее подходящий доводится методом проб и ошибок. Однако, как показывает практика, большинству мастеров проще работается с «плюс-минус» тонкой рукояткой.

Кисточка для бровей? Выбор велик в интернет-магазине для лэшмейкеров и бровистов ALL-LASHES

иллюстрация: all-lashes.com

Ширина кисти

Тут всё относительно просто. Ширина используемой кисти напрямую зависит от того, для работы с какими бровями она предназначена. Брови тонкие? Отдаём предпочтение тонкой кисти. Соответственно, если широкие, то и кисточка должна соответствовать их ширине.

Отличаются ли кисти для бровей по принципу «профессиональные — аматорские». Скажем так, если в быту барышни обходятся одним-двумя инструментами, то мастера салонов оперируют несколькими. Основные виды:

  • Кисть-щёточка (как аппликатор для души). Используют для подготовки бровей к макияжу.
  • Узкая кисточка, полукруглый конец. Применяется для нанесения теней на брови.
  • Косая кисточка с мягким ворсом — вариант для создания идеальных линий.
  • Плоская. Этот вид кисточек, к слову, подходит как для использования в салонах, так и дома.
  • Кисть со скошенным краем. Отлично действует, когда есть необходимость в быстром нанесении макияжа и создании чёткого контура бровей.
Кисточка для бровей? Выбор велик в интернет-магазине для лэшмейкеров и бровистов ALL-LASHES

иллюстрация: all-lashes.com

Разумеется, это не все виды кистей. Тем более, когда речь идёт об использовании инструментов профессионалами.

При этом стоит также понимать, что качественный макияж бровей возможен только при использовании инструментов с  хорошим качеством. Так что главный совет, который стоит учесть при выборе кистей — приобретать их необходимо в специализированных магазинах! Кроме того, что гарантированно станете владельцем высококлассных инструментов, так ещё и сможете получить консультации по выбору у специалистов.

Кисточка для бровей? Выбор велик в интернет-магазине для лэшмейкеров и бровистов ALL-LASHES

Кисточка для бровей? Выбор велик в интернет-магазине для лэшмейкеров и бровистов ALL-LASHES

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