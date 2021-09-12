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Кюветы поляриметрические. Устройства, на которых "держатся" несколько сфер промышленности

Кюветы поляриметрические. Устройства, на которых «держатся» несколько сфер промышленности

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 15:48 12.09.2021

И это вовсе не преувеличение. Кюветы поляриметрические — незаменимые «детали», на которых основаны многие важные процессы в таких сферах как медицина, фармацевтика, пищевая и химическая промышленность. Эти устройства представляют собой трубки, изготовленные из различных материалов, но в обязательном порядке прозрачные. По сути же и назначению — это контейнеры, позволяющие определять состав тех или иных веществ. Выглядят кюветы довольно примитивно, однако лишь на первый взгляд: приборы должны отвечать строго определённым стандартам — только так можно говорить об объективности результатов исследований, которые проводят при помощи этих устройств. Специфичность кювет поляриметрических подтверждает также тот факт, что и изготавливаются они на специально «заточенных» под выпуск такой продукции предприятиях, и реализуются исключительно через торговые площадки определённых направлений, ориентированных на продажу оборудования промышленного назначения. В России речь, в частности, идёт о компании «РОСС» —  https://ross.com.ru/kyuveta-kps-100. Впрочем, не только в РФ:

Мы вышли на международные рынки и уже работаем в 17 странах мира. Компания является обладателем портфеля уникальных разработок и эксклюзивных решений для более чем 100 предприятий стран СНГ и Европы, — отмечают специалисты компании.

Какими бывают кюветы полиметрические?

Отметим, что особым разнообразием ассортимент этих изделий не отличается, однако  существует несколько видов таких устройств, ориентированных для использования в разных сферах промышленности. Так:

  • есть кюветы одноразовые и многоразовые;
  • изготавливают кюветы из пластика, стекла, плавленного кварца;
  • длина большинства кювет — 100 мм или 200 мм. Но есть и вид приборов, длина которых равняется всего лишь 10 мм.

Кюветы полиметрические — применение

Если говорить о конкретных работах, напрямую «завязанных» на кюветах полиметрических, то это:

  • производство сахара. К слову, это первая сфера, в который начали активно применять поляриметры (их также называют сахариметры).
  • производство масел.
  • молочная промышленность.
  • винодельческая отрасль.
  • фармацевтика. В этой сфере поляриметры используют для проверки ряда параметров лекарственных препаратов.
  • медицина.
  • парфюмерия.

Почему акцент ставится на том, что кюветы для поляриметров должны приобретаться у специализированных компаний? Причина проста: эти изделия подлежат обязательной сертификации, и только наличие регистрационного удостоверения подтверждает их качество. То есть, только устройства «с документами» могут быть использованы в сферах, где максимально важна точность измерений.

Кюветы поляриметрические. Устройства, на которых "держатся" несколько сфер промышленности

Кюветы поляриметрические. Устройства, на которых "держатся" несколько сфер промышленности

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