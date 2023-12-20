Кладовщик в Симферополе оказался «крепко на руку нечист»

В Симферополе в колонию отправится местный житель за присвоение имущества стоимостью более миллиона рублей. Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).

Судом установлено, что в период с октября 2022 года по май 2023 года осужденный, занимая должность кладовщика в одном из крупных магазинов бытовой техники, присвоил вверенное ему имущество, а именно 32 дорогостоящих мобильных телефона и ноутбук, которые в дальнейшем продал. Ущерб от незаконных действий мужчины составил более 1,1 млн. рублей, — рассказали в крымской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил осужденного к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании причиненного вреда. Приговор не вступил в законную силу.