Клещевина — лечебные свойства и применение

Клещевина. В семенах клещевины содержится 45–60% невысыхающего жирного масла, в состав которого входит глицерид ненасыщенной рицинолевой кислоты (касторовое масло), фермент липаза, стеариновая, олеиновая, линолевая кислоты и глицерин. Ещё в семенах растения обнаружены белковые вещества, такие как глобулин и альбумин, небольшое количество алкалоидов, малое количество безазотистых веществ и клетчатка.

В составе травы присутствует и такое ядовитое вещество белкового характера как рицин. При холодном прессовании семян для получения из них масла (с последующей обработкой паром и горячей водой) некоторое количество яда уничтожается, большая часть его остается в отходах – жмыхе. Рицин – это протоплазматический яд, он подавляет биосинтез белка на уровне рибосом. Он находится во всех частях растения и является побочным продуктом при производстве касторового масла.

Кроме того, в семенах растения присутствует большое количество микро- и макроэлементов: калия, кальция, магния, железа и прочих. В лекарственных целях используют листья и семена растения, получая из них касторовое масло. Оно является слабительным, ранозаживляющим и противовоспалительным средством.

Применение клещевины

Касторовое масло широко используют в медицине. Его назначают при воспалении желудочно-кишечного тракта, колитах и лихорадочных состояниях. Наружно масло применяют для лечения язв, ожогов, а также как вспомогательное средство при выведении бородавок. В косметологии оно используется для отбеливания пигментных пятен и быстрого роста ресниц. В гинекологии масло употребляют для стимуляции сократительной деятельности матки. Кроме того, настоем из травы лечат воспалительные заболевания матки, а при простуде и бронхите им растирают грудь.

Настой из листьев: 10 г измельченных листьев нужно засыпать в стакан кипятка и настаивать 15 минут на кипящей водяной бане, после чего смесь следует охладить и процедить. Принимать настой рекомендуется три раза в день по одной столовой ложке при эндометритах.

Клещевина ядовита

Семена этого растения могут нанести серьезный урон здоровью, поскольку оно считается самым ядовитым из всех семенных видов. Токсины, присутствующие в траве, подавляют синтез белков в кишечной стенке, в результате чего она разрушается и кишечник перестает функционировать. Однако из растения получают касторовое масло, которое считается безопасным. Семенами же растения легко можно отравиться.

Первые признаки отравления клещевиной могут проявиться только спустя несколько часов. Симптоматически это проявляется пожелтением кожи, появлением жжения и боли в животе, тошнотой и рвотой, сильной головной болью, слабостью, судорогами, ускорением или замедлением пульса и возможной остановкой дыхания.

При первых признаках отравления следует незамедлительно вызвать врача и оказать больному первую помощь. Она заключается в промывании желудка и теплой грелке на живот человека.

Масло клещевины

В растении находится до 60% невысыхающего жирного масла. Оно обладает особыми техническими качествами, благодаря чему находит широкое применение в разных отраслях промышленности. В медицине это масло называется касторовым. Касторовое масло обладает повышенной вязкостью и плотностью, а также высокой реакционной способностью. В его состав входит примерно 90% рицинолеиновой кислоты, 1% пальмитиновой, 1% стеариновой, 3% олеиновой и 4% линолевой.

В воде касторовое масло не растворяется, зато оно хорошо растворяется в спирте. У него слабовыраженный запах и характерный неприятный вкус. На воздухе оно густеет, но не окисляется, при температуре ниже минус 15 °C может застыть до состояния желе.

Семена клещевины

Семена вызревают в плодах растения. Они имеют яйцевидную или округлую форму и гладкую блестящую кожуру. В них содержится ядовитое вещество рицин, вызывающее сильнейшее отравление. К этому яду ещё не создано противоядие, он во много раз токсичнее цианистого калия, газа зарина и яда кобры.

Из семян путем холодного прессования с последующей тепловой обработкой добывают касторовое масло. О растении и его свойствах знали ещё в стародавние времена, поскольку семена травы были обнаружены при раскопках древнеегипетских саркофагов.

Плоды клещевины

Плод растения – это шаровидной формы трехстворчатая коробочка. В каждой из створок находится по одному семени. У некоторых видов растения плоды покрыты шипами. Собирают плоды клещевины за сезон 3–4 раза по мере созревания. Из плодов получают касторовое масло, в котором содержатся в большом количестве глицериды рицинолевой кислоты. В этой траве ядовито всё: листья, цветы, плоды. После соприкосновения с плодами необходимо сразу же и тщательно вымыть руки.

Выращивание клещевины

Выращивание клещевины не такое уж сложное дело, хотя следует учесть, что растение не переносит заморозков и любит солнечные места. Почва для него должна быть рыхлой, питательной, с хорошим увлажнением и глубоко окультуренная. Семена высеивают в первой декаде апреля. Оптимальный вариант высева семян – поштучно. Сеют в отдельных торфяных или пластиковых стаканчиках на глубину 1–2 см. При хороших условиях содержания всходы могут появиться уже на третий день после посева.

При прорастании семядольные листочки растения покрываются маслянистой липкой кожурой, которую необходимо удалять во избежание загнивания ростков. Чтобы не повредить нежные листочки, кожуру увлажняют и осторожно снимают.

Уход за клещевиной. Для ускорения прорастания туговсхожих крупных семян обычно применяют скарификацию (надрезание твердой оболочки семян). Кроме того, растение нужно обильно поливать и обязательно регулярно пропалывать, поскольку на начальном этапе развития клещевина растет медленно и сорняки могут её заглушить. Желательна также её подкормка минеральными удобрениями с содержанием азота. Обрабатывать растение лучше в перчатках и после окончания работ обязательно следует помыть руки.

Клещевина обыкновенная

Название растения произошло от латинского слова ricinuc – клещ, что связано с формой семян, напоминающих восточного клеща. Родиной травы является тропическая Африка. Там растение имеет древовидную форму и достигает в высоту 10 метров. В умеренных климатических зонах это однолетнее растение высотой до 2 м, с ветвистым стеблем. Крупные пальчатые листья растут на длинных черешках. На концах побегов или в пазухах листьев расположены кистевидные соцветия.

Растение широко культивируется в лекарственных и технических целях. Его широко возделывают на всех материках. Произрастает клещевина на Северном Кавказе, в Малой и Средней Азии, в Закавказье, в степных районах Украины и на Нижнем Поволжье.

Противопоказания к применению клещевины

Растение смертельно ядовито! Ни в коем случае нельзя пробовать семена клещевины. Если вы их съели случайно, то нужно обязательно вызвать рвоту и промыть желудок.

При злоупотреблении касторовым маслом возможно расстройство желудка. Перед применением препаратов из растения следует проконсультироваться с врачом. Нежелательно использование масла беременными и кормящими женщинами.

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