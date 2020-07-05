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Клещи, кругом клещи! В МЧС Крыма предупреждают

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:38 05.07.2020

В Крыму активизировались клещи. Эти насекомые, напоминают специалисты, являются переносчиками опасных для человека заболеваний – энцефалита и других заболеваний.

По статистике ежегодно из-за укусов клещей в медучреждения Крыма обращаются около 3,5 тысяч человек, треть из которых – дети. Практически во всех случаях укус проходит без последствий, однако несколько заболеваний клещевым энцефалитом фиксируется почти ежегодно. Как показывает практика, чаще всего нападениям клещей подвергаются обычные дачники и туристы, которые, посещая свои садовые участки или зоны, эндемичные по клещевому энцефалиту, не приняли никаких мер предосторожностей, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

В чрезвычайном ведомстве отмечают: в случае обнаружения клеща, его необходимо аккуратно удалить и отправить на анализ в «Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» по адресу:

  • 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67, и его филиалы, расположенные на территории муниципальных образований по Республике Крым.

Клещи, кругом клещи! В МЧС Крыма предупреждают

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