Клиент всегда прав? В Симферополе «горячий южный» таксист избил пассажира

Поездка в такси дорого обошлась симферопольцу ЮриюБоруховичу. Не в смысле тарифа, а последствий. После предновогоднего корпоратива он с супругой вызвали такси. После длительного ожидания пришла машина, с номером 15-го региона (Северная Осетия — Алания). Приезжий таксист ехал по навигатору, не слишком-то зная город.

Внутри нашего микрорайона таксист поехал совершенно непонятным маршрутом. Я спросил, зачем мы едем так? Водитель сказал, что он не местный, города не знает. На мои просьбы ехать повернуть направо, на нашу улицу, мужчина ответил агрессивно, — рассказал Юрий Борухович.

Слово за слово. А далее рассвирепевший таксист буквально выволок клиента из машины и избил. Итог поездки для Юрия: перелом носа, многочисленные ушибы головы и тела, повреждение пальца на руке. Судя по фото, далеко не все в порядке с глазом.

По факту инцидента полиция проводит проверку.

Но проверки достойна не сам факт хулиганства (тут и проверять нечего, все дело в том, будут признаны повреждения легкими или средней степени тяжести), а ситуация со службами такси в крымской столицы. Стать таксистом просто – скачал приложение, установил навигатор, получай (выбирай) заказы. Что за машина, кто водитель, насколько безопасна такая поездка во всех смыслах – вопросы, что висят в воздухе.

Ну а Юрию, к слову, отцу 4 детей и просто хорошему парню и настоящему мужчине – выздоровления и сил довести это дело до логического финала.

PS. Версия таксиста не та уж важна. Ясное дело, прозвучит: «меня спровоцировали». Увы, но «горячий южный» мужчина забыл о двух вещах (раз уж взялся работать в «сфере обслуживания»): нервы и темперамент нужно сдерживать и клиент всегда прав. Любой конфликт решаем без мордобоя. Почти любой.