Клинический психолог ММЦ ФМБА России в Ялте Екатерина Рубаненко награждена медалью

Екатерина Рубаненко участвовала в работе специалистов ЯММЦ ФМБА России в июне после чрезвычайного происшествия в Учкуевке. Напомним, что тогда была оперативно сформирована медицинская бригада для выезда в Севастополь, в которую вошли реаниматолог, нейрохирург, травматолог, хирург, психолог и руководитель ЯММЦ ФМБА России Ольга Еремина. Специалисты ЯММЦ ФМБА России проводили совместные обходы профильных пациентов, принимали участие в согласовании тактики лечения, оказывали содействие в осмотре пострадавших пациентов в приёмном покое, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Реанимационная бригада принимала участие в транспортировке пациентов на диагностические исследования и к точке эвакуации с оказанием всех необходимых пособий в укомплектованном реанимобиле.

А Екатерина Рубаненко оказывала детям травматологического отделения и их родителям психологическую помощь.

Это высокая оценка работы нашего клинического психолога, и я очень рада вручить заслуженную награду Екатерине Рубаненко. Хочу напомнить, что в нашем отделении реабилитации психологическая помощь доступна всем пациентам, — отмечает руководитель ЯММЦ ФМБА России Ольга Еремина.

источник: пресс-служба администрации Ялты