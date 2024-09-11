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Клинический психолог ММЦ ФМБА России в Ялте Екатерина Рубаненко награждена медалью

Клинический психолог ММЦ ФМБА России в Ялте Екатерина Рубаненко награждена медалью

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:00 11.09.2024

Клинический психолог ЯММЦ ФМБА России Екатерина Рубаненко награждена ведомственным знаком отличия — медалью ФМБА России «За отличие в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций».  Приказ о награждении подписан руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой. 

Екатерина Рубаненко участвовала в работе специалистов ЯММЦ ФМБА России в июне после чрезвычайного происшествия в Учкуевке. Напомним, что тогда была оперативно сформирована медицинская бригада для выезда в Севастополь, в которую вошли реаниматолог, нейрохирург, травматолог, хирург, психолог и руководитель ЯММЦ ФМБА России Ольга Еремина.  Специалисты ЯММЦ ФМБА России проводили совместные обходы профильных пациентов, принимали участие в согласовании тактики лечения, оказывали содействие в осмотре пострадавших пациентов в приёмном покое, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Реанимационная бригада принимала участие в транспортировке пациентов на диагностические исследования и к точке эвакуации с оказанием всех необходимых пособий в укомплектованном реанимобиле.

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А Екатерина Рубаненко оказывала детям травматологического отделения и их родителям психологическую помощь.

Клинический психолог ММЦ ФМБА России в Ялте Екатерина Рубаненко награждена медалью

Это высокая оценка работы нашего клинического психолога, и я очень рада вручить заслуженную награду Екатерине Рубаненко. Хочу напомнить, что в нашем отделении реабилитации психологическая помощь доступна всем пациентам, — отмечает руководитель ЯММЦ ФМБА России Ольга Еремина. 

источник: пресс-служба администрации Ялты

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