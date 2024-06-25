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Клининг помещений — что нужно знать
иллюстрация: pikist.com

Клининг помещений — что нужно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:20 25.06.2024

Клининг — это услуга по профессиональной уборке и чистке помещений. Она включает в себя различные виды работ, направленные на поддержание чистоты и гигиены в жилых, коммерческих и промышленных пространствах. Клининг staffmall.ru/uslugi/uslugy-cleaninga может предоставляться как на регулярной основе, так и по необходимости.

Виды клининговых услуг

Ежедневная уборка:

  • регулярное поддержание чистоты в офисах, торговых центрах, гостиницах и других общественных местах.
  • включает подметание, мытьё полов, удаление пыли, вынос мусора.

Генеральная уборка:

  • глубокая чистка всех поверхностей и труднодоступных мест.
  • включает мытьё окон, чистку ковров и мягкой мебели, дезинфекцию санузлов и кухонных помещений.

Уборка после ремонта:

  • очистка помещений от строительной пыли и мусора.
  • включает удаление следов краски, цемента, клея и других строительных материалов.

Специализированная уборка:

  • чистка конкретных типов поверхностей и материалов, например, чистка ковров, мебели, штор.
  • использование специализированных средств и оборудования для очистки.

Уборка территории:

  • обслуживание прилегающих территорий, включая подметание дорожек, уборку снега, уход за зелёными насаждениями.

Мытьё окон и фасадов:

  • очистка внешних и внутренних стеклянных поверхностей.
  • специальные работы по очистке фасадов зданий.

Преимущества использования клининговых услуг

Профессионализм:

  • использование специализированного оборудования и профессиональных моющих средств.
  • опыт и квалификация сотрудников.

Экономия времени и сил:

  • быстрая и качественная уборка, освобождающая время для выполнения основных задач.

Гигиена и чистота:

  • поддержание высокого уровня чистоты и гигиены, что особенно важно для общественных мест и мест с высоким потоком людей.

Гибкость и удобство:

    • возможность заказа услуг в любое удобное время, включая выходные и праздничные дни.
    • индивидуальный подход к каждому клиенту.

Снижение затрат:

  • не нужно закупать и хранить уборочный инвентарь и моющие средства.

Сферы применения клининговых услуг

  • жилые помещения: квартиры, дома.
  • коммерческие помещения: офисы, магазины, торговые центры.
  • промышленные объекты: заводы, склады.
  • гостиницы и рестораны: номера, общественные зоны, кухни.
  • учреждения здравоохранения: больницы, поликлиники.
  • учебные заведения: школы, университеты.

Другими словами, клининг является важной частью современного сервиса, обеспечивая чистоту и комфорт в любых типах помещений.

Клининг и уборка — в чём разница?

Да, определённые различия между клинингом и обычной уборкой, действительно, есть. Хотя оба термина относятся к процессу очистки и поддержания чистоты, клининг обычно подразумевает более профессиональный подход и специализированные услуги.

Основные различия между клинингом и уборкой

Профессионализм и квалификация:

  • уборка: обычная уборка может выполняться самими жильцами или сотрудниками офиса без специальной подготовки и оборудования. Это включает такие задачи, как подметание, мытьё полов, удаление пыли и вынос мусора.
  • клининг: клининг предполагает участие профессионалов, прошедших специальное обучение. Клининговые компании используют современное оборудование и профессиональные моющие средства.

Объём и глубина работ:

  • уборка: обычно включает базовые ежедневные задачи по поддержанию чистоты.
  • клининг: включает более широкий спектр услуг, таких как генеральная уборка, чистка ковров и мебели, мытьё окон и фасадов, уборка после ремонта и специализированная уборка труднодоступных мест.

Используемое оборудование и материалы:

  • уборка: в основном используется простое бытовое оборудование, такое как пылесос, ведро, швабра и обычные моющие средства.
  • клининг: применяется профессиональное оборудование (например, пароочистители, промышленные пылесосы) и специализированные чистящие средства, которые более эффективны и безопасны для различных поверхностей.

Частота и регулярность:

  • уборка: выполняется на регулярной основе, например, ежедневно или еженедельно.
  • клининг: может быть как регулярным, так и разовым (например, генеральная уборка или уборка после ремонта).

Цели и задачи:

  • уборка: основная цель — поддержание чистоты в жилых или рабочих помещениях на базовом уровне.
  • клининг: направлен на обеспечение высокого уровня гигиены и чистоты, улучшение внешнего вида помещений и продление срока службы отделочных материалов и мебели.

Примеры задач:

Уборка:

  • подметание и мытьё полов.
  • протирание пыли с поверхностей.
  • мытьё посуды.
  • вынесение мусора.

Клининг:

  • глубокая чистка ковров и обивки мебели.
  • мытьё окон и фасадов.
  • дезинфекция санузлов и кухонных помещений.
  • уборка после строительных и ремонтных работ.
  • специализированная чистка (например, чистка камня, мрамора).

Таким образом, клининг представляет собой более профессиональный и всесторонний подход к уборке, включающий использование специализированного оборудования и методов для достижения более высоких стандартов чистоты и гигиены.

Критерии приёма помещений после проведения клининга

Существуют определённые критерии приёма помещений после проведения клининга, которые позволяют оценить качество выполненной работы и удостовериться, что все поставленные задачи были выполнены. Вот основные критерии, по которым можно оценить качество клининговых услуг:

Критерии приёма помещений после клининга

Чистота поверхностей:

  • все горизонтальные и вертикальные поверхности должны быть свободны от пыли, грязи и пятен.
  • поверхности мебели, подоконники, полки, столы и другие предметы должны быть тщательно протёрты.

Полы:

  • полы должны быть чистыми, без следов грязи, пятен и остатков моющих средств.
  • ковры и ковровые покрытия должны быть очищены от пыли, грязи и пятен.

Окна и стеклянные поверхности:

  • стеклянные поверхности и окна должны быть чистыми, без разводов, пятен и следов от пальцев.
  • рамы и подоконники также должны быть очищены от грязи и пыли.

Санузлы и кухни:

  • санитарные помещения должны быть тщательно вымыты и дезинфицированы, включая унитазы, раковины, душевые кабины и ванны.
  • на кухне должны быть чистыми рабочие поверхности, плиты, раковины и бытовая техника.

Удаление мусора:

  • все мусорные корзины должны быть опустошены и очищены.
  • в помещениях не должно быть остатков мусора или строительных отходов (если клининг проводился после ремонта).

Свежий запах:

  • в помещении должен быть приятный, свежий запах, свидетельствующий о чистоте и отсутствии затхлости или запахов химикатов.

Труднодоступные места:

  • все труднодоступные места, такие как углы, плинтусы, вентиляционные решётки, должны быть тщательно очищены.

Обработка специфических поверхностей:

  • специфические поверхности (например, мрамор, дерево, стекло) должны быть обработаны с использованием соответствующих чистящих средств, чтобы избежать повреждений и сохранить их внешний вид.

Общее впечатление:

  • помещение должно выглядеть опрятно и ухоженно.
  • все предметы интерьера должны быть на своих местах, если это предусмотрено договором.

Процесс приёма помещений

Проверка по чек-листу:

  • создание чек-листа с перечислением всех выполненных работ и проверка каждого пункта.
  • этот чек-лист может быть предоставлен клининговой компанией или составлен заказчиком.

Визуальный осмотр:

  • тщательный осмотр всех помещений и поверхностей.
  • особое внимание следует уделить труднодоступным местам и областям, требующим специализированной уборки.

Обратная связь:

  • обсуждение с представителем клининговой компании всех замечаний и проблем.
  • при необходимости — повторное проведение отдельных этапов уборки.

Подписание акта приёма:

  • после завершения проверки и устранения всех замечаний подписывается акт приёма-сдачи выполненных работ.

Эти критерии и процедуры помогают обеспечить высокое качество клининговых услуг и удовлетворённость клиента результатом работы.

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