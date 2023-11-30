«Клубничка» едва ни привела за решетку – житель Симферополя теперь сто раз подумает, что в Сети размещать

В Крыму осужден мужчина за размещение в социальной сети порнографических материалов. 57-летний житель Симферополя признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Судом установлено, что осужденный в конце января 2021 года на своей странице в одной из социальных сетей разместил видеофайл порнографического содержания, просмотр и скачивание которого было возможно без ограничений, — сообщили в прокуратуре.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
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С тегами: суды Крыма