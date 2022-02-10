Клубника — лечебная польза, вред и рекомендации к применению

Клубника — царица ягод, настоящая королева вкуса, аромат которой не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Это не только отличное лакомство, но и прекрасное лекарство, которое дала сама природа.

Полезные свойства клубники

Клубника – ароматная ягода, которая обладает уникальными пищевыми, лекарственными и полезными свойствами. Она содержит большое количество сахаров, витаминов, фолиевую кислоту, клетчатку, каротин, пектины, железо, кобальт, кальций, фосфор и марганец. Такое растение оказывает мощное оздоровительное влияние на человеческий организм. Ягоды клубники используются для лечения гипертонии, склероза, запоров и различных проблем с пищеварительной системой. Кроме того, многие формы запущенных состояний при экземах с легкостью решаются при особом лечении клубникой. Она способствует нормализации обмена веществ, а также помогает при серьезных болезнях сердца, при почечных недугах и малокровии.

При воспалениях щитовидной железы показано употребление ягод клубники, поскольку она обладает особой противомикробной активностью. Если выпивать свежий клубничный сок натощак, то это поможет вылечить желчнокаменную болезнь. Следует также отметить, что современные медики по достоинству оценили сахаропонижающие и мочегонные свойства таких изумительных ягод. Также доказано, что клубника способствует выведению из организма лишней воды. Регулярное употребление ягод в пищу повышает аппетит и даже замедляет процессы старения. Большое содержание антиоксидантов обуславливает приподнятое настроение. Клубника просто незаменима при авитаминозах, она отлично борется с различными возбудителями вирусных и бактериальных инфекций.

Клубника – афродизиак

Клубника является мощным афродизиаком, то есть продуктом, который способствует усилению и стимуляции полового влечения между мужчиной и женщиной. Её аромат заставляет раскрыться женскую чувственность. Горсть ягод, съеденная перед близостью, помогает партнерам раскрепоститься и наслаждаться друг другом.

Интересна история происхождения термина «клубничка» для продукции, предназначенной для категории 18+. Известный исследователь-филолог академик В.В. Виноградов в своей книге «История слов» пишет о том, что основоположником этого термина стал писатель Н.В. Гоголь. В его книге «Мертвые души» есть персонаж поручик Кувшинников – настоящий бабник, который говорит про свои любовные похождения – «попользоваться насчет клубнички». После этого слово «клубничка» стало употребляться в шутливо-ироничном смысле, обозначающем эротику.

Клубника, как косметическое средство

С древних времен женщины совершенно разных национальностей применяли клубнику в качестве косметических средств при уходе за кожей лица и тела. За счет богатого содержания салициловой кислоты эта ягода служит прекрасным отбеливающим и противовоспалительным средством при угревой болезни, веснушках, пигментных пятнах. Маска из клубники может быть использована как кислотный пилинг при увядающей коже.

Древние римляне использовали сок и мякоть плодов ягоды для освежения дыхания и отбеливания зубов. Французская революционерка мадам Тальен, которая впоследствии стала приближенной Наполеона, принимала ванны из пюре клубники, считая, что тем самым продлевает себе молодость.

Отбеливающая маска для лица из клубники: размять 3 крупные ягоды в фарфоровой ступке, нанести на предварительно очищенную кожу лица и декольте. Держать 5—8 минут. Смыть теплой водой. Нанести увлажняющий крем.

Питательная маска из клубники для увядающей кожи: размять 2 ягоды среднего размера в фарфоровой ступке, добавить в получившееся пюре 1 чайную ложку мёда (для жирной и нормальной кожи) или жирных сливок (для сухой кожи). Нанести на предварительно очищенную кожу лица и декольте. Выдержать 10 минут. Смыть прохладной водой.

Клубника для очищения пор: смешать сок от 2—3 ягод с 2 ложками косметической глины. Нанести на предварительно очищенную кожу лица, уделив внимание Т-зоне. Держать 10 минут. Смыть теплой водой. Нанести увлажняющий крем.

Клубника – диетический продукт

Несмотря на то что эта ягода обладает хорошо выраженным сладким вкусом, она может быть рекомендована даже больным с сахарным диабетом. Кроме того, клубника незаменима при борьбе с лишним весом, так как она препятствует усвоению жиров и лишних углеводов в кишечнике, стимулируя перестальтику кишечника.

Прототип искусственных ароматизаторов

Характерный вкус и аромат клубники так нравится детям, что производители стараются применять синтетические клубничные ароматизаторы и вкусовые добавки в детской косметике, зубных пастах, для придания приятного вкуса детскому пастеризованному молоку, йогуртам, конфетам.

Лечебные свойства клубники

Как и все дары природы, клубника обладает богатыми лечебными свойствами. В ней содержится большинство макро- и микроэлементов, которые необходимы для хорошей работы организма.

Клубника богата:

макроэлементами (калий, кальций, магний);

микроэлементами (железо, йод, марганец, медь, фтор, кобальт, молибден);

витаминами С, в-каротином, Е, В9, РР;

клетчаткой;

фруктовыми кислотами (салициловой, хинной, янтарной, яблочной);

красящими веществами, в том числе антоцианом.

Неисчислима та польза, которая приносит клубника организму человека:

За счет высокого содержания калия она способствует правильной работе сердечной мышцы, регулирует уровень артериального давления, улучшает проводимость нервных импульсов, защищает от депрессий, избавляет от отеков, способствует улучшению снабжения мозга кислородом. Кальций и фтор, которыми содержатся в клубнике, укрепляют кости и зубы.

Эта ягода является отличным профилактическим средством от инсультов за счет магния, которым она богата.

Клубника стимулирует образование гемоглобина и эритроцитов. Кобальт, железо, медь и молибден, содержащиеся в ней, являются незаменимыми источниками кроветворения.

Эта ягода – настоящая кладезь витамина С, которого в ней больше чем в лимоне (в пересчете на 100 граммом). Поэтому она укрепляет иммунитет, способствует восстановлению и обновлению соединительной ткани (хрящей, связок), улучшает качество внутрисуставной жидкости.

Витамин Е, антоциан являются мощными антиоксидантами, за счет них клубника замедляет процессы старения, борется со свободными радикалами, является профилактикой онкологических заболеваний.

Плоды этой ягоды богаты фолиевой кислотой, которая особо необходима при планировании беременности. Кроме того, фолиевая кислота укрепляет сосуды и предотвращает их ломкость.

Красный цвет клубники обусловлен в-каротином, который является предшественником витамина А в организме. Он обеспечивает обновление клеток и эластичность кожи, разглаживает морщины, стимулирует иммунитет, улучшает остроту зрения.

Салициловая кислота, содержащаяся в клубнике, обладает антибактериальным эффектом при наружном применении, а при употреблении внутрь проявляет слабое жаропонижающее действие.

Мягкие волокна клетчатки, которыми богата мякоть клубники, удаляют токсины из кишечника, стимулирует перистальтику, понижают содержание холестерина.

Клубнику рекомендует употреблять в качестве лечебно-профилактического средства при следующих заболеваниях:

заболевания суставов (артриты, артрозы, подагра);

заболевания почек и мочевыводящих путей;

заболевания сосудов, в том числе атеросклероз;

упадок сил, авитаминоз, восстановительный период после тяжелых болезней;

снижение иммунитета, частые простуды, грипп;

запоры, дисбактериоз кишечника;

малокровие;

бессонница, депрессии;

кожные заболевания;

стоматиты, ангина, фарингит.

Для лечения горла при простудах, а также для освежения дыхания, профилактики заболеваний десен применяют настой ягод клубники.

Настой ягод клубники: 2—3 крупные ягоды клубники размять в фарфоровой ступке, переложить в чистую стеклянную банку, залить 1 стаканом кипятка, настаивать 20 минут. Полоскать горло и ротовую полость теплым настоем 5 раз в день.

Профилактика малокровия: Ежедневно съедать по половине килограмма свежей клубники.

Клубничные повязки: При трудно заживающих ранах, трофических язвах рекомендованы клубничные повязки. Для их приготовления спелые ягоды хорошо промыть, обдать кипятком, размять вилкой. Наложить получившуюся кашицу на рану, сверху накрыть пищевой пленкой, забинтовать, оставить на 30-40 мин.

Чай из листьев клубники: В народной медицине большое внимание уделяется не только плодам клубники, но и её листьям и корням. Для лечебных целей используют высушенные листья растения. Собирать их лучше в августе—сентябре, когда период плодоношения подошел к концу. Сушат листья в тени, затем убирают в стеклянные банки, горлышко которых закрывают бумагой, или холщевые мешки.

Перед применением высушенные листья разламывают на 2—4 части. Для лечения в народной медицине используют чай и настой. Заваривать листья клубники лучше всего в фарфоровом заварочном чайнике. На 1 стакан кипятка кладется примерно 2 крупных листа. Настаивается 5-10 минут, принимается с мёдом или сахаром 2—3 раза в день.

Чай из листьев клубники богат витамином С, обладает мягким потогонным и мочегонным эффектом. Способствует снижению артериального давления.

Рекомендован при:

мелких камнях и песке в почках;

воспалительных заболеваниях мочевого пузыря;

застойных явлениях в желчном пузыре;

простудах и гриппе.

Настой листьев клубники:

Настаиваются высушенные листья клубники в термосе в течение 40 минут из расчета на 2 стакана кипятка 6—8 листьев. Используют для полосканий горла и полости рта.

Рекомендовано при:

болезнях десен;

ангине;

боли в горле.

Крепкий настой листьев клубники хорошо помогает при поносе, пищевом отравлении, легких инфекциях кишечника.

Чем полезна клубника для детей?

Клубника за счет своего приятного вкуса и притягательного аромата является любимым лакомством у детей. Богатая витаминами, микроэлементами, клетчаткой, некалорийная она идеально подходит для детского питания.

Здоровым малышам впервые можно начинать вводить клубнику в качестве прикорма в 12 месяцев. Детям со склонностью к аллергии знакомство с ягодой лучше отложить до 2-х летнего возраста.

Стоит отдавать предпочтение свежим ягодам, так как в них содержатся все полезные вещества. На зиму можно замораживать клубнику в морозильной камере. Для этого отбираются зрелые, но ещё достаточно упругие плоды, тщательно промываются, просушиваются, складываются в плотно закрывающийся пластиковый контейнер, подходящий для заморозки, убираются в морозильник.

Из размороженных ягод можно приготовить компот, кисель, пудинг, желе.

Клубничный компот: 0,5 кг спелых ягод клубники промыть, разрезать на четвертинки, залить 1,5 литрами воды. Добавить сахар по вкусу, поставить на огонь, довести до кипения, снять пену, варить до размягчения ягод.

Пудинг из клубники с кукурузными хлопьями: понадобится: 4 яичных желтка, 0,5 стакана сахара, 0,5 кг клубники, 0,5 стакана кукурузных хлопьев, 30 мл лимонного сока. Желтки взбить с сахаром до образования устойчивых пиков. Добавить лимонный сок, кукурузные хлопья, все перемешать. На дно противня с глубокими бортиками выложить нарезанные ягоды клубники, равномерно залить смесью. Поставить в разогретую духовку при температуре 180 C на 20 минут.

Кисель из замороженных ягод клубники: понадобится: замороженная клубника 300 граммов, вода 1 литр, сахар 0,5 стакана, крахмал 2 столовые ложки. Замороженные ягоды разморозить. Взбить блендером до состояния пюре. Добавить 1 литр воды, довести до кипения, добавить сахар, ещё несколько минут прокипятить. Крахмал растворить в отдельной посуде в о,5 стаканах холодной воды. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влить крахмал в кипящую клубничную воду. Вновь довести до кипения, непрерывно помешивая. Снять с огня, остудить.

Клубничное варенье можно использовать для придания вкуса и аромата молоку, молочным кашам, творогу, натуральному йогурту и кефиру, для украшения запеканок. Малыши наверняка не откажутся от такого лакомства, даже в том случае, если не очень жалуют молочные продукты.

Клубника — Польза при беременности

За счет высокого содержания фолиевой кислоты клубника является идеальным продуктом при подготовке к зачатию и на первых месяцах беременности. Фолиевая кислота необходима для правильного формирования нервной системы плода.

Кроме того, мягкая клетчатка, содержащаяся в мякоти, бережно стимулирует перистальтику кишечника, что особенно необходимо при частых запорах у беременных.

Легкий мочегонный эффект способствует выведению лишней жидкости из организма будущей мамы, при этом не увеличивая нагрузки на почки, что актуально на поздних сроках беременности.

Можно ли беременным есть клубнику?

На этот вопрос трудно ответить однозначно. Если будущая мама не страдает склонностью к аллергическим реакциям, не имеет индивидуальной непереносимости клубники, то можно и нужно употреблять эту ягоду во время беременности. Но если имеется аллергия на клубнику или же другие аллергические заболевания (астма, дерматит), то лучше воздержаться.

Хочется отметить, что при беременности лучше употреблять только ягоды, собранные в сезон, и отказаться от привозных импортированных плодов.

Вред клубники

В природе все является либо лекарством, либо – ядом. При неправильном применении можно нанести вред здоровью.

В первую очередь это касается людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвенной болезнью. Большое количество фруктовых кислот, содержащихся в клубнике, может привести к обострению.

Мелкие косточки могут причинять неудобства людям с зубными протезами, болезнями десен.

Клубника плохо хранится, подгнившие ягоды способны вызвать сильное пищевое отравление.

Стараясь добиться ранней зрелости, производители часто используют для выращивания клубники небезопасные агротехнические методы (нитраты, гормоны). Поэтому плоды, поступившие на прилавки магазинов задолго до природного сезона, являются потенциальным источником опасности для здоровья. Лучше покупать клубнику строго во время её естественного плодоношения.

Клубника – излюбленный объект генной инженерии. Гены камбалы, синиго цвета плодов – чего только ни увидишь. Особенно это касается ягод, импортированных из Китая, Америки. Поэтому стоит отдавать предпочтение местным сортам.

Аллергия на клубнику

Несмотря на то что клубника – это кладезь пользы, она, к сожалению, является сильным аллергеном. Аллергия на клубнику проявляется чаще всего в виде болей в животе, рвоты, поноса, приливов, потливости, головокружения через 10—15 минут после употребления ягод. Также могут быть кожные высыпания в виде крапивницы.

Для установления диагноза необходимо обратиться к врачу-аллергологу для прохождения кожной пробы. Интересен тот факт, что в большинстве случаев, аллергия возникает на свежие термически необработанные плоды, в то время как на клубничное варенье, джемы, компоты реакция отсутствует.

Из-за сильной аллергенной нагрузки не рекомендуется вводить клубнику в качестве прикорма детям до 12 месяцев.

Клубника — Применение

Отвар из листьев этого целебного растения применяется для нормализации артериального давления и восстановления обмена веществ в организме. Также клубника поможет при хронической бессоннице, если регулярно перед сном съедать несколько ягод. Она способна снизить уровень холестерина, очистить кишечник, пополнить запасы витаминов в организме, а также будет способствовать снижению веса. Масса витаминов и микроэлементов обеспечит доставку кислорода к тканям, укрепит костную ткань и десны, поможет бороться с вирусными заболеваниями. Клетчатка клубники восстановит работу кишечника. Для этого необходимо съедать один стакан ягод перед сном или выпивать кружку целебного морса. Чтобы избавиться от сердечно-сосудистых недугов, в сезон съедайте по горстке только что собранных ягод.

Врачи рекомендуют воспользоваться настоем листьев при маточных кровотечениях и обильных менструациях. Кроме того, такое уникальное средство существенно облегчит боли при воспалении геморроидальных узлов. Применяя такой настой наружно, можно навсегда решить проблему экзем и различных кожных дерматитов. Для приготовления настоя потребуется 2 столовых ложки измельченных клубничных листьев. Заливаем их кипятком, а затем настаиваем в термосе около одного часа. Процеженное средство готово к использованию. Также им можно полоскать больное горло и ротовую полость при наличии резкого и неприятного запаха.

В качестве эффективного мочегонного средства можно сделать настой из спелых ягод. Берем 2 столовых ложки и заливаем 200 мл крутого кипятка. Через 30 минут процеживаем и пьем по полстакана перед каждым приемом пищи.

Для нормализации артериального давления используем замечательный настой из сухих листьев. На 2 столовых ложки потребуется один стакан кипятка.

Сколько калорий в клубнике?

Клубника – отличный диетический продукт. Мало того, что она ускоряет обмен веществ, способствует сжиганию жиров, выводит холестерин из кишечника, очищает организм от токсинов, она ещё низкокалорийна. Её сладость обусловлена не сахарозой, как в большинстве плодов и ягод, а фруктозой, поэтому её смело можно рекомендовать больным с диабетом.

Сколько калорий в свежей клубнике?

В зависимости от сорта примерно 30—40 ккал на 100 граммов продукта.

Сколько калорий в замороженной клубнике?

Заморозка не влияет на калорийность клубники, она так и остается на уровне 30—40 ккал в 100 г.

Клубничная диета

На основании клубники можно составить 4-дневную диету, которая позволит избавиться от 2—3 кг лишнего веса. Увеличивать её длительность не стоит из-за аллергенности ягод и раздражающего действия на слизистую кишечника.

Примерное меню:

Завтрак: утро лучше начать с легкого салат. 1 стакан клубники и 1 яблоко без шкурки нарезать кубиками, при желании можно посыпать корицей, перемешать и есть, запивая 1 стаканом несладкого натурального йогурта или кефира.

Обед: мясной салат из кусочков отварной курицы (половинка грудки), грецких орехов (2—3 штуки), 1 огурца и полстакана клубники, заправленные 1 столовой ложкой подсолнечного или оливкового масла холодного отжима.

Полдник: 0,5 стакана ягод клубники с 1 диетическим хлебцем.

Ужин: легкий салат из 100 г обезжиренного творога (0,5%), 0,5 стакана клубники, 1 вареной картофелины, запить 1 стаканом несладкого натурального йогурта или кефира.

Для тех, кому трудно придерживаться этой диеты, можно порекомендовать утренний фруктовый салат, употребление которого постепенно приведет к снижению веса.

Утренний салат «Бодрость»

1 стакан некрупной клубники хорошо вымыть, обдать кипятком, нарезать. Половину яблока среднего размера очистить от семян и кожицы, нарезать кубиками. Банан хорошо вымыть, очистить, нарезать полуколечками. В салатнице смешать фрукты и заправить четвертью стакана натурального несладкого йогурта. Добавить мёд по вкусу для придания сладости.

Клубника — Выращивание

Особенности выращивания клубники заключаются в правильно выбранном участке с достаточным количеством солнечного света. Такое влаголюбивое растение не переносит сильного переувлажнения. Следует отметить, что клубнику не рекомендуют выращивать больше четырех лет на одном и том месте.

Сорта клубники. Такая популярная садовая ягода как клубника имеет великое множество различных сортов. Наряду с этим ежегодно появляются новые разновидности. К ранним сортам можно отнести «Альфу», «Кишиневскую раннюю», «Бирюлевскую раннюю» и «Красавицу Загорья». Из сортов обычного, среднего срока созревания можно отметить «Павловскую красавицу», «Витязь», «Фестивальную» и «Лакомую». «Боровицкая», «Саксонка», «Зенит», «Богота» и «Ленинградская поздняя» – это яркие представители поздних сортов.

Условия выращивания клубники. Одним из главных условий получения хорошего урожая является специальная оросительная система. Достаточная освещенность участка также крайне необходима для хорошего созревания ягод.

Технология выращивания клубники. Ширина гряды должна составлять не более 120 см, а между растениями оставляйте по 35–40 см. Посадка рассады осуществляется в августе заранее подготовленной рассадой. Не забывайте перед посадкой тщательно подрезать мощную корневую систему. На участке клубника может выращиваться под специальной пленкой. Такое мульчирование является надежной защитой от заморозков. Подкормка способна придать кустам необходимую жизненную энергию для восстановления вегетативной массы. В процессе налива ягод необходимо сделать ещё одну подкормку специальным ROST-концентратом для дополнительного формирования корневой системы. Ягоды, выращенные по такой четкой технологии, отличаются крупным размером и ярко-красным оттенком.

Выращивание клубники в домашних условиях. Для этого понадобятся особые мешки из полиэтилена, которые следует заполнить субстратом из простых удобрений. Мешки ставим в теплое место. В земле делаем небольшие посадочные отверстия в шахматном порядке, куда высаживаем рассаду. Из трубочек капельниц можно сделать оросительную минисистему для полива. Для хорошего освещения поставьте рядом с мешками мощные лампы. При цветении растения необходимо производить его искусственное опыление при помощи вентилятора.

Выращивание клубники в теплице зимой. Такое выращивание – идеальный вариант для получения однолетних растений. Почва должна быть нейтральной или слабокислой, а оптимальный слой перегноя должен составлять не менее 15 см. Следует выделить такие основные моменты выращивания ягод в теплице как своевременный полив и правильно соблюдение температурного режима. Также не забывайте периодически опрыскивать клубнику от появившихся вредителей. Четко выполняя эти указания, вы получите большой урожай сладких крупных ягод.

Клубника — Противопоказания к употреблению

За счет большого количества биологически активных веществ в своем составе, клубника противопоказана при:

заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, гастрит);

крупных камнях в почках и желчном пузыре;

склонности к пищевой аллергии;

почечной недостаточности;

детский возраст до 1 года.

Кроме того, клубника противопоказана при:

Фруктовые кислоты, которые содержатся в клубнике, способны спровоцировать обострение гастрита, язвенной болезни, заболеваний кишечника. Мочегонный и желчегонный эффект может дать нежелательные последствия при крупных камнях в почках и желчном пузыре: камни могут «пойти» и закупорить мочеточник и желчный проток, что приведет к развитию почечной и печеночной колики. Людям со склонностью к аллергии нельзя злоупотреблять клубникой в свежем виде и лучше отказаться от импортных сортов. Мочегонный эффект может создать дополнительную нагрузку на мочевыделительную систему, что негативно повлияет на функцию почек при их недостаточности. Детям до 1 года не рекомендуется употреблять клубнику из-за её сильных аллергенных свойств.



Подводя итог рассказу о царице ягод – клубнике, хочется ещё раз обратить внимание на то, что несмотря на обилие полезных свойств, она имеет ряд противопоказаний. Внимательное отношение к своему здоровью поможет не только извлечь всю пользу из этих вкуснейших ягод, но и не допустит развитие побочных эффектов от её применения.

Автор статьи: Врач-диетолог, Ковалева Елена Александровна, специально для сайта ayzdorov.ru , Медицина популярно .

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