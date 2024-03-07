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Клубы крымских сел Яркое и Веселовка намерены капитально отремонтировать
фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Клубы крымских сел Яркое и Веселовка намерены капитально отремонтировать

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:26 07.03.2024

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» национального проекта «Культура» запланирован капитальный ремонт клубов, расположенных в селах Яркое и Веселовка Сакского района.

На ремонт бюджету муниципального образования предусмотрена субсидия из федерального бюджета на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в размере 22,5 млн рублей. Будет также обеспечено софинансирование из бюджета Республики Крым и местного бюджета, предусмотренное действующим бюджетным законодательством. В настоящее время на объектах проводятся подготовительные работы, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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