Клубы крымских сел Яркое и Веселовка намерены капитально отремонтировать

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» национального проекта «Культура» запланирован капитальный ремонт клубов, расположенных в селах Яркое и Веселовка Сакского района.
На ремонт бюджету муниципального образования предусмотрена субсидия из федерального бюджета на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в размере 22,5 млн рублей. Будет также обеспечено софинансирование из бюджета Республики Крым и местного бюджета, предусмотренное действующим бюджетным законодательством. В настоящее время на объектах проводятся подготовительные работы, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма