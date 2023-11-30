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Клятву кадета произнесли симферопольские первоклассники

Клятву кадета произнесли симферопольские первоклассники

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:07 30.11.2023

30 ноября, в Главном управлении МЧС России по Республике Крым прошла церемония посвящения в кадеты учеников симферопольской средней школы № 25.

Клятву кадета произнесли симферопольские первоклассники

В торжественной обстановке 29 учеников пятого класса в присутствии родителей и почетных гостей произнесли слова клятвы на верность кадетству и спасательному делу, а также получили свои первые погоны.

Клятву кадета произнесли симферопольские первоклассники

С напутственными словами к ребятам обратился заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Козинец:

Главное управление МЧС России по Республике Крым приветствует новоиспечённых кадетов нашего ведомства. Мы поздравляем и желаем вам, чтобы сделанный вами выбор принёс только положительный результат. Носите погоны с честью и достоинством. Помните всегда о том, что вы – наше будущее.

Клятву кадета произнесли симферопольские первоклассники

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