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Ключи от новых квартир получили 30 ялтинских семей

Ключи от новых квартир получили 30 ялтинских семей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:50 05.09.2024

Напомним, ключи от новых благоустроенных квартир вручили Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации Ялты Янина Павленко — здесь.

Новоселье – это всегда радостное событие, новый этап в жизни каждой семьи и каждого человека. Уверен, что сегодняшнее вручение ключей от квартир ялтинцам лучше всяких слов и отчетов говорит о ходе реализации поручений нашего Президента Владимира Владимировича Путина по переселению граждан из аварийного жилья в новые, благоустроенные квартиры. Желаю многодетным семьям Колосовых и Паршутиных, а также молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы в их домах всегда были мир, счастье, уют и достаток. Органы власти республики продолжат работу по улучшению жилищных условий и повышению качества жизни крымчан, — цитирует пресс-служба Главу Республики Крым Сергея Аксенова.

В числе новоселов – 23 семьи из аварийного фонда (в том числе из «Звездочки») и 5 детей сирот. Средства выделены из трех бюджетов – муниципального, республиканского и федерального. Также вручили ключи двум многодетным семьям, в которых воспитывается 8 и 14 детей. Эти квартиры передали в дар благотворители Группы Компаний «ТОЧНО».

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Все квартиры находятся в новом жилищном комплексе «Вишневый сад», где до конца года квартиры здесь получат более 100 семей.  Монолитно-каркасные 16-этажные дома с крышными котельными и благоустроенной территорией, с крытым паркингом и детскими площадками. Квартиры уютные, с современным ремонтом.

Благодарю всех, кто воплощает мечты ялтинцев в реальность! Конечно, в первую очередь нашего уважаемого Президента Владимира Владимировича Путина, Правительство Российской Федерации, Главу Республики Сергея Валерьевича Аксенова, заместителей Председателя Совета министров Республики Анну Владимировну Анюхину и Светлану Борисовну Маслову, а также коллективы Министерства ЖКХ и нашего Управления жилищной политики. Работа огромная, командная, и она продолжается в рамках нескольких программ. Скоро мы поздравим с новосельем и других ялтинцев, — отмечает Янина Павленко. 

Ключи от новых квартир получили 30 ялтинских семей Ключи от новых квартир получили 30 ялтинских семей

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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