Ко Дню Города в Севастополе запустят фонтаны

Ко Дню Города центральные улицы Севастополя, скверы и бульвары украсят тысячи ярких цветов. На сегодняшний день уже высажено более 30 тысяч растений.

Ко Дню города мы планируем высадить порядка 237 видов растений. Кроме того, к 14 июня будут запущены фонтаны — такую задачу нам поставил врио губернатора Михаил Развожаев. Всего у нас 23 фонтана, включая новые на площади Ушакова и Большой Морской. На сегодняшний день определена подрядная организация, которая проводит чистку фонтанов к сезону, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

На центральных улицах высаживают петунии, бегонии, герань, гацании, сальвии, бархатцы, кохии, колеусы, циннии и другие виды растений. Всего будет засажено более 30 цветников и 60 вазонов в разных районах города.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя