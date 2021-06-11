Ко Дню России в правительстве Крыма вручали награды и паспорта граждан РФ

В правительстве Крыма прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню России. Заслуженные награды крымчанам вручил Глава Республики Сергей Аксёнов.

Он поздравил присутствующих с предстоящим праздником. По словам Главы РК, День России символизирует неразрывность и преемственность отечественной истории, единство народов нашей страны, связь всех поколений россиян, внесших свою лепту в строительство, развитие и защиту российского государства.

Глава Крыма подчеркнул, что в зале собрались люди, которые своим трудом заслужили слова уважения и благодарности не только от руководства республики, но и от всех крымчан.

Сегодня, в преддверии одного из самых главных государственных праздников – Дня России – рад наградить тех, кто не на словах, а на деле доказали свою любовь и преданность нашей Родине, вложили душу в развитие Республики Крым и всей России. От всего сердца благодарю тысячи и тысячи жителей республики, которых нет в зале, но которые заслуживают самых высоких похвал, — сказал Аксёнов. — Также сегодня получат свой первый паспорт молодые крымчане. Паспорт — это главный документ, который знаменует первый шаг во взрослую жизнь, наделяет новыми правами и новыми обязанностями. Именно за молодежью будущее нашей Родины.

Глава РК вручил заслуженные награды. В частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетное звание Российской Федерации «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», Благодарности Президента Российской Федерации, а также государственные награды Республики Крым: медали «За доблестный труд» и «За защиту Республики Крым», почётные грамоты Совета министров РК, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым» и благодарности Главы Республики Крым.

Также в рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил первые паспорта граждан Российской Федерации 14-летним жителям Республики Крым.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.