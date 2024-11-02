Ко Дню Народного единства в Севастополе открыли выставку Сергея Берлова

В Севастопольском центре культуры и искусств открылась выставка, посвященная Дню народного единства. Это персональная экспозиция заслуженного деятеля искусств Севастополя Сергея Берлова. Всего представлена 31 работа, большая часть выставляется впервые. На живописных полотнах — храмы Севастополя и всей России.

Очень рада принимать участие в открытии выставки, посвященной великому празднику. Горжусь, что в Городе-Герое есть такие художники, как Сергей Берлов. В его картинах отражена наша история. Они передают дух Севастополя — центра нравственного и патриотического воспитания России, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя депутата Законодательного Собрания, руководителя региональной общественной приемной Д. А. Медведева Инну Гончарову.

Одним из ключевых экспонатов стала недавно завершенная картина на историческую тематику: «Прибытие византийской принцессы Анны в Корсунь к князю Владимиру».

Для меня эта выставка знаковая, как и сам праздник, которому она посвящена. Крещение Руси, я считаю, объединило наш народ, взрастило единую нацию, при том сохранив разные религии. И сейчас именно наша страна несет истинные жизненные принципы. Мне кажется, Россия — это Ковчег, на котором будет спасаться все человечество, – отмечает Сергей Берлов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя