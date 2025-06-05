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Ко Дню России и Дню города в Севастополе откроются две продовольственные ярмарки
источник фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Ко Дню России и Дню города в Севастополе откроются две продовольственные ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:18 05.06.2025

В Севастополе ко Дню России и Дню города департамент сельского хозяйства и потребительского рынка по поручению губернатора Михаила Развожаева организует две ярмарки.

С 5 по 7 июня жители и гости города смогут посетить ярмарку «Севастопольская» на площади 50-летия СССР. Там будет представлен широкий ассортимент овощей, фруктов, ягод, мясной, колбасной, рыбной, молочной продукции, а также саженцы растений.

Кроме местных продуктов, продукцию привезут фермеры из Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Краснодарского края.

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С 12 по 15 июня на смотровой площадке между Дворцом детского и юношеского творчества и Севастопольским аквариумом будет работать тематическая «Ремесленная» ярмарка, где можно будет приобрести изделия народно-художественных промыслов и поучаствовать в различных мастер-классах.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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