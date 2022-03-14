Ко Дню воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в городе-Герое готовят большую программу. Праздничную, но…

18 марта, в восьмилетнюю годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в Городе-Герое пройдет ряд мероприятий. Губернатор Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания акцентировал внимание, что они скорее не праздничные, а призваны поддержать наших военных.

Митинг-концерт призван максимально поддержать наши действия по защите Донбасса и помочь со сбором гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР, – цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

Сбор помощи на площади Нахимова начнется в 14:00. На митинг-концерте выступят лучшие творческие коллективы города, а также известные эстрадные исполнители Олег и Родион Газмановы, Юлия Чичерина.

Кроме того, в этот день также запланировано проведение фотовыставки в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея», высадка саженцев в рамках Международной акции «Сад памяти» на Сапун-горе. Будет проведен мотоавтопробег, который завершится торжественной программой на горе Гасфорта. Предусмотрен ряд Всероссийских мероприятий для школьников.

Подробная программа будет размещена на сайте Правительства Севастополя, а также в официальных социальных сетях.