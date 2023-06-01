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Ко Дню защиты детей сотрудники МЧС в Севастополе провели акцию для ребят, проходящих лечение в больнице

Ко Дню защиты детей сотрудники МЧС в Севастополе провели акцию для ребят, проходящих лечение в больнице

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:08 01.06.2023

Во двор под звуки сирен прибывают машины МЧС России: спасательный автомобиль и пожарная автолестница. Её стрела устремляется вверх – а вместе с ней ввысь взмывают огнеборцы с особенным грузом: у них с собой коробки, полные яблок. Такую необычную картину в День защиты детей наблюдали в окна ребята, проходящие лечение в детской городской больнице Севастополя.

«Витамины от спасателя» – такое название получила акция, подготовленная Главным управлением МЧС России по городу Севастополю и Департаментом здравоохранения города. Детвору навестили пожарные, спасатели и пиротехники чрезвычайного ведомства. Они побывали в разных отделениях стационара и в поликлинике. Пациентам рассказали о правилах безопасности, раздали листовки-памятки, пожелали скорее идти на поправку и предложили укреплять иммунитет прямо сейчас: самые вкусные и полезные подарки – фрукты – достались всем, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

Ко Дню защиты детей сотрудники МЧС в Севастополе провели акцию для ребят, проходящих лечение в больнице Ко Дню защиты детей сотрудники МЧС в Севастополе провели акцию для ребят, проходящих лечение в больнице Ко Дню защиты детей сотрудники МЧС в Севастополе провели акцию для ребят, проходящих лечение в больнице Ко Дню защиты детей сотрудники МЧС в Севастополе провели акцию для ребят, проходящих лечение в больнице Ко Дню защиты детей сотрудники МЧС в Севастополе провели акцию для ребят, проходящих лечение в больнице Ко Дню защиты детей сотрудники МЧС в Севастополе провели акцию для ребят, проходящих лечение в больнице Ко Дню защиты детей сотрудники МЧС в Севастополе провели акцию для ребят, проходящих лечение в больнице

В праздничный день витамины от спасателей МЧС получили более двухсот севастопольских ребят.

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фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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