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Ко Всемирному Дню экскурсовода в у проведут бесплатные экскурсии и наградят лучших гидов
Фото: минкурортов РК

Ко Всемирному Дню экскурсовода в Крыму проведут бесплатные экскурсии и наградят лучших гидов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:17 20.02.2024

Ко Всемирному Дню экскурсовода в Крыму проведут бесплатные экскурсии во всех курортных городах и столице. Так, Туристско-информационный центр Республики проведет три бесплатные экскурсии «Ж/Д Вокзал Симферополя – туристические ворота Крыма». Для участия в экскурсиях гостям и жителям Крыма необходимо пройти регистрацию на Туристическом портале Крыма.

Также 21 февраля исторические прогулки запланированы на ЮБК, в Симферополе, Алуште, Ялте, Керчи, Судаке, Феодосии, Бахчисарае, Евпатории. Всего ко Дню экскурсовода пройдет более 30 экскурсий, ознакомиться с графиком их проведения можно на Туристическом портале Крыма, на некоторые необходима предварительная запись.

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Акция организована министерством курортов и туризма Крыма.

Методическая школа крымских экскурсоводов – одна из прославленных и старейших на постсоветском пространстве. Наш багаж практических знаний отличается индивидуальным подходом и глубоким почтением к историческим деталям. Сегодня экскурсоводы республики обеспечивают высокое качество услуг, постоянно повышают свою квалификацию, создают новые форматы экскурсий , являясь при этом хранителями традиций, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В честь праздника министерство курортов и туризма не только отметит высокими наградами лучших экскурсоводов, но и проведет для желающих образовательные мероприятия.

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