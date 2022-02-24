«Коделак Бронхо» спасет вас от кашля при «Омикроне»

Новый штамм ковида «омикрон» распространяется среди населения РФ сверхбыстрыми темпами. В конце января 2022 года фиксировалось больше ста двадцати тысяч случаев заболевания ежедневно. Специалисты рекомендуют при первых проявлениях недуга применять симптоматическое лечение.

Ученые утверждают, что одним из основных симптомов болезни является сухой кашель, который проявляется в 57-70% случаев. Согласно методическим рекомендациям Минздрава от 27 декабря 2021 года, при лечении «омикрона» показано симптоматическое лечение. Один из вариантов – комплексная терапия ринита и бронхита с использованием противокашлевых препаратов с амброксолом, таких как «Коделак Бронхо».

Помимо амброксола, в состав «Коделак Бронхо» также входят глициррат и растительные экстракты. Первый компонент препятствует размножению вирусов на начальных этапах развития болезни, а второй обладает отхаркивающим эффектом.

«Коделак Бронхо» имеет высокую эффективность, начинает действовать уже через полчаса после приема и сохраняет свою активность на протяжении 2-6 часов. Работа всех компонентов препарата направлена на взаимное усиление свойств каждого из них. «Коделак Бронхо» выводит мокроту, снижает воспаление в бронхах и не вызывает привыкания. После приема лекарства уменьшается интенсивность кашля, дышать становится намного легче.

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