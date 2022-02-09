«Коделак» помогает при кашле, вызванном коронавирусом

По словам мэра столицы России Сергея Собянина, ситуация с омикрон-штаммом коронавируса в Москве постепенно стабилизируется: количество заболевших снижается, появляются все новые сведения о дополнительных средствах, облегчающих течение болезни.

К сожалению, отличить первичные симптомы нового штамма от тех, что сопровождают обычную ОРВИ, очень трудно. Вот что говорит врач-пульмонолог Александр Пальман о самом распространенном симптоме коронавируса – кашле:

Естественно, кашель при омикроне может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты.

Как сообщает информационный портал «МК», анализ заболевших ковидом в различных странах показал, что кашель наблюдается у 57% пациентов и порой сохраняется на недели или даже месяцы уже после выздоровления.

Как же бороться с кашлем при омикрон-штамме COVID-19 и по возможности избежать так называемого постковидного синдрома? Минздрав РФ опубликовал ряд методических рекомендаций по лечению ковида, согласно которым пациентам с бронхитом и продуктивным кашлем необходима терапия муколитическими препаратами, такими как Коделак Бронхо. Это средство, принимаемое в рекомендованной врачом дозировке, способно помочь справиться с влажным кашлем и минимизировать его негативные последствия.

Также при ковиде можно применять сосудосуживающие носовые капли и противовирусные препараты, а вот бесконтрольного приема антибиотиков, по словам главного инфекциониста Москвы Светланы Сметаниной, следует избегать.

Антибиотики, – уточняет Сметанина, – не способны справиться с вирусом. Их назначает только врач и только в случае развития осложнений, вызванных бактериальной инфекцией.

Источник: «Московский комсомолец»

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