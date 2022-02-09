Кодонопсис — лекарственные свойства и применение в медицине

Кодонопсис ланцетный – это многолетнее вьющееся растение семейства колокольчиковых. Стебли голые, изредка волосистые, вьющиеся, в длину достигают 200 см. Корневая система мощная, хорошо развитая, главный корень редькообразный. Листья крупные, ромбические или широколанцетовидные, короткочерешковые (сидячие), цельнокрайние (реже зубчатые), голые, в длину достигают 4–8 см.

Цветки верхушечные, одиночные, венчик колокольчатый, окрас – сизовато-зеленый или желтый с пурпурным краем. Плод – обратноконическая коробочка, семена мелкие (2–3 мм), тусклые, крылатые. Цветет кодонопсис ланцетный с июля по август.

Природный ареал распространения лекарственного растения – Корея, Северный Китай, Япония, Дальний Восток. Произрастает оно в зарослях кустарников (в том числе густых), в долинах рек и на склонах.

Кодонопсис — полезные свойства

В народной медицине применяется подземная часть лекарственного растения – редькообразный корень, а также надземная часть – листья, цветки и семена. Корни собирают в осенний период (последние месяцы осени), семена – по мере созревания, а цветки и листья – в период бутонизации (начало цветения).

В своем химическом составе корни лекарственного растения содержат ряд полезных органических соединений: полисахариды, сахарозу, глюкозу, стероиды, тритерпеноиды, алкалоиды, кумарины, ароматические соединения, органические кислоты, эфирное масло, гетероциклические соединения, фосфолипиды и микроэлементы.

Химический состав надземной части лекарственного растения аналогичен подземной части, к тому же, дополнительно в листьях, цветах и семенах содержатся дубильные вещества, пигменты и витамины.

Целебные настои и отвары кодонопсиса оказывают ярко выраженное отхаркивающее, противокашлевое, гипотензивное действие. Также при регулярном употреблении настоя из лекарственного растения отмечается угнетение лейкопоэза (процесс образования лейкоцитов), значительно повышается устойчивость организма к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды, развивается выносливость и стрессоустойчивость.

Кодонопсис в народной медицине

Отвар из подземной и надземной части кодонопсиса используется при различных заболеваниях органов дыхания (бронхит, пневмония, трахеит), при хронической дистрофии, нефрите, сахарном диабете, при гипертонической болезни (повышенном артериальной давлении), ревматизме и онкологических заболеваниях (злокачественных образованиях в матке).

Кодонопсис применяется:

Как общеукрепляющее средство, тонизирующее, увеличивающее силу и выносливость, способствующее омоложению организма, повышению обмена веществ. Как антиоксидантное средство, значительно снижающее перекисное окисление липидов (ПОЛ), гемолиз эритроцитов, посредством увеличения супероксиддисмутазы (СОД) активности сыворотки, защищающей кровь и клетки от токсического действия свободных радикалов. Водные концентрированные отвары обладают более сильным антиоксидантным эффектом, чем спиртовые растворы. Для усиления антиоксидантного эффекта хорошо сочетать кодонопсис с шалфеем или астрагалом. Как иммуностимулирующее средство, благодаря иммуностимулирующим полисахаридам, кодонопсис повышает устойчивость организма к бактериальным инфекциям; повышает активность лимфоцитов и макрофагов; стимулирует синтез интерферонов; стимулирует активность лимфоцитов — увеличивает цитотоксичность Т-лимфоцитов в отношении клеток-мутантов, в том числе и раковых; стимулирует синтез иммуноглобулинов В-лимфоцитами; Отвар корня кодонопсиса значительно увеличивает вес тимуса и селезенки, общее количество лейкоцитов и лимфоцитов. Замедляет проведение аллергической реакции. Прием спиртовой настойки увеличивает вес тимуса. При заболеваниях нервной системы, стрессах, в том числе и стрессах вызванных гипоксией, гипертермией или физической нагрузкой. Особенно заметен лечебный результат при лечении пожилых людей, выражающийся не только в улучшении общего состояния, лучшей подвижности, но и в улучшении памяти, большей умственной активности людей при приеме отвара корней кодонопсиса. Способствует усилению циркуляции жизненной энергии, обладает омолаживающим действием. Для лечения заболеваний печени, вирусного гепатита В и вирусного гепатитаС. Научные исследования подтверждают высокую эффективность кодонопсиса в комплексе с др. травами (астрагал, полынь, белый пион, и др.) при лечении хронического гепатита В и даже гепатита С. После 6 месячного лечения было стабилизировано 60 человек из 62 больных. Было отмечено снижение уровня АЛТ, улучшение углеводного, белкового и жирового обмена веществ, восстановление гепатоцитов. Для эффективного лечения вирусного гепатита С необходимо комплексное лечение травами не менее 6-12 месяцев. При лечении бронхо-легочных заболеваний, как отхаркивающее, противокашлевое, противовоспалительное средство при скоплении слизи в легких, астме, бронхо-легочных простудных заболеваниях. Как противораковое средство. Препараты кодонопсиса (водные и спиртовые) могут применяться самостоятельно, а также в комплексе с другими противораковыми травами, подбираемыми для какой-то конкретной опухоли. Кодонопсис при самостоятельном применении способен оказать противораковый эффект на колоректальный рак, лимфому, меланому, рак желудка, рак матки, асцитные виды рака, рак печени (гепатоцеллюлярная карцинома) и рак почки, ВИЧ.Сильный (до 75%) противораковый результат наблюдается при лечении колоректального рака, рака печени, а наименьший результат в лечении рака легкого (до 15%). Препараты кодонопсиса очень хорошо принимать при проведении лучевой терапии и химиотерапии.При этом сильно снижается иммуносупрессивный эффект на организм, посредством повышения гуморального и клеточного иммунитета, особенно повышения функции периферических NK-клеток. Надземная часть кодонопсиса также может использоваться для поддержания тонуса организма, иммунитета, как и корни, но как более слабый вариант чаще используется повседневно в виде чая. Спиртовая настойка кодонопсиса обладает антимутагенным эффектом, противораковой и антиВИЧ активностью. При заболевания желудочно-кишечного тракта, плохом пищеварении, хроническом воспалении кишечника, поносе, тошноте, рвоте, при хронической дистрофии, хронической диарее, как закрепляющее средство, язвах желудка вызванного стрессом. Отвар кодонопсиса повышает уровень гастрина при атрофическом гастрите, снижает концентрацию соляной кислоты, стимулируя, таким образом, заживление язвы желудка.Отвар кодонопсиса значительно повышает скорость продвижения пищи в тонком кишечнике, увеличивая при этом кровоток и потребление кислорода в тонком кишечнике. В комплексе с другими травами (элеутерококком, лавандой, мелиссой, одуванчиком, шлемником, боярышником), кодонопсис способен улучшить пищеварение ЖКТ, в том числе и поджелудочной железы. Прием внутрь настойки кодонопсиса увеличивает вес селезенки. При заболеваниях почек, появлении белка в моче (протеинурии) вследствие воспаление почек, при появлении отеков на ногах, нефрите, асците (в том числе и раковом). Кодонопсис, при заболеваниях почек, часто сочетают с шалфеем, атрактилодесом, пустырником, частухой подорожниковой. Для лечения заболеваний головного мозга, головных болях, спазмах, травмах головного мозга, нарушениях памяти и внимания. При небольших нарушениях головного мозга, кодонопсис может применяться самостоятельно для улучшения микроциркуляции мозга, устранения ишемии, при значительных нарушениях применяется вместе с гинкго билоба, володушкой, шлемником, астрагалом, бирючиной, лафатерумом и др. Кодонопсис работает как активный антиоксидант головного мозга. При сахарном диабете, водные препараты снижают уровень глюкозы в крови, увеличивают чувствительность к инсулину. Лучше использовать вместе с атроктилодесом, диоскореей, жимолостью. При импотенции лечении импотенции, вызванной хроническим воспалением и нарушением кровоснабжения (атеросклерозом), для повышения половой активности, предупреждения инволюции половых органов и повышения качества спермы. При женских заболеваниях, аменореи, выпадении матки, маточных кровотечениях связанных с менопаузой, для увеличения молока у кормящих матерей. — при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, повреждении миокарда, тахикардии, атеросклерозе. Кодонопсис снижает уровень липидов в крови, защищает кардиомиоциты (мышечные клетки сердца) от воздействия свободных радикалов; препятствует тромбообразованию и уменьшает вязкость крови, что благотворно сказывается на кровообращении, в том числе и мозговом; способствует снижению артериального давления при гипертонической болезни; помогает сердцу и сосудам справляться с высокими нагрузками, предупреждает такие осложнения как сердечная недостаточность, инфаркт и инсульт; защищает сосуды от образования тромбов; снижает уровень холестерина в крови. Более эффективными являются спиртовые настойки. При заболеваниях суставов, ревматизме, артралгии.

К тому же, употребление лекарственных настоев помогает в борьбе с отеками, с воспалительными процессами в почках, с хроническим воспалением кишечника и при различных видах анемии.

Кодонопсис — отвар

Рецепт № 1: 10 г измельченных корней заливают 200 мл воды, затем ставят на кипящую водяную баню на 8 минут, после чего настаивают в течение двух часов. Полученный отвар процеживают в чистую емкость и принимают по 1/3 стакана 3 раза в день. Отвар показан при анемии, сахарном диабете, заболеваниях органов дыхания и при импотенции.

Рецепт № 2: 15 г измельченных корней заливают 200 мл кипятка и ставят на кипящую водяную баню на 30 минут, после чего охлаждают в течение 10 минут и процеживают в чистую емкость. Полученный объем отвара доводят очищенной водой до 200 мл и перемешивают. Принимают лекарство по 2 столовых ложки 3 раза в день.

Настой кодонопсиса ланцетного

20 г надземной части лекарственного растения заливают 200 мл кипятка и настаивают в течение 15 минут, после чего охлаждают 45 минут и процеживают в чистую емкость. Полученный настой принимают по 1/3 стакана 3 раза в день.

Настойка кодонопсиса ланцетного

1 часть измельченных корней заливают 5 частями 70%-го этилового спирта и настаивают в темном месте в течение 14 дней, после чего средство процеживается в чистую емкость и принимается по 30–40 капель 3–4 раза в день.

Кодонопсис клематисовидный

Кодонопсис клематисовидный – многолетнее вьющееся растение со стелющимися побегами, семейства колокольчиковых. Прямой или извилистый стебель достигает в длину 50–70 см. Листья небольшие, яйцевидные или широколанцетные, цельнокрайние. Цветки – верхушечные колокольчики, одиночные, крупные и поникающие, сизо-зелёного оттенка с темно-синими жилками.

Плод растения – коробочка, семена – гладкие, бледно-бурого окраса. Цветет кодонопсис клематисовидный в июне-августе, плодоносит в августе.

Природный ареал распространения данного вида – Средняя Азия. Произрастает он по сырым лугам, а также по берегам различных водоемов.

С медицинской точки зрения кодонопсис клематисовидный не представляет никакой ценности, поэтому используется исключительно как декоративное растение в садовом хозяйстве (как правило, для украшения искусственных водоемов).

Кодонопсис мелковолосистый

Кодонопсис мелковолосистый – многолетнее вьющееся растение семейства колокольчиковых. Стебель растения вьющийся, в основании покрыт мелкими волосками, в верхней части, как правило, абсолютно гладкий. Корень мощный, толстый, редькообразный, сероватого оттенка, в диаметре достигает 1,5 см. Листья черешковые, яйцевидные, цельнокрайние (по краю листья слегка волнистые), супротивные или очередные. Цветки одиночные, на тонких цветоножках, желтые с фиолетовым оттенком.

Плод растения – коробочка, семена мелкие, блестящие и гладкие. Цветет кодонопсис мелковолосистый с августа по сентябрь.

Природный ареал распространения – Дальний Восток. Произрастает этот вид на лесных опушках и полянах, в зарослях кустарников (в том числе густых), а также по берегам различных водоемов.

В китайской и корейской медицине используется подземная часть растения (корни), реже находит применение его надземная часть (трава).

Корни собирают поздней осенью, а траву – в начале цветения (в период бутонизации).

В химическом составе корней кодонопсиса мелковолосистого содержатся полисахариды, глюкоза, сахароза, слизь, органические соединения, тритерпеноиды, кумарины, стерины и эфирные масла.

В химическом составе травы лекарственного растения обнаружены флавоноиды.

Корни кодонопсиса мелковолосистого в китайской и корейской медицине по механизму действия и оказываемому терапевтическому эффекту на организм человека по праву считаются натуральным аналогом женьшеня. Целебный отвар из корней оказывает тонизирующее и стимулирующее действие, к тому же, является действенным андрогенным и общеукрепляющим средством.

Отвар кодонопсиса мелковолосистого

15–20 г лекарственного сырья (измельченных сухих корней) заливают 400 мл воды и ставят на кипящую водяную баню на 7–8 минут, затем настаивают в течение двух часов и процеживают в чистую емкость. Принимают средство по 0,5 стакана 3-4 раза в день до еды.

Противопоказания к использованию кодонопсиса

Применение отвара корней кодонопсиса недопустимо при беременности и в период лактации (кормление грудью). Также с особой осторожностью целебный отвар следует принимать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (тахикардия) и индивидуальной непереносимостью (аллергические реакции).

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