Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Крыму занят на 89%

Помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в Крыму оказывается в должном объеме, коечный фонд «ковидных» госпиталей занят на 89%. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Отметим, что буквально за сутки число таких коек выросло с 4 764 койки до 5 210.

В настоящий момент в республике развернуто 5 210 коек круглосуточных для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. На сегодня коечный фонд занят на 89%. Вчера принято решение, доразвернули койки на базе существующих «ковидных» госпиталей, это в количестве 426, — рассказал Скорупский.

Он отметил, что «свободные койки есть, помощь оказывается в должном объеме«.