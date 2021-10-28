Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Крыму занят на 89%

crimeapress_news

verevo
Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Крыму занят на 89%
Скриншот: Вести

Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Крыму занят на 89%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:53 28.10.2021

Помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в Крыму оказывается в должном объеме, коечный фонд «ковидных» госпиталей занят на 89%. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

Отметим, что буквально за сутки число таких коек выросло с 4 764 койки до 5 210.

В настоящий момент в республике развернуто 5 210 коек круглосуточных для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. На сегодня коечный фонд занят на 89%. Вчера принято решение, доразвернули койки на базе существующих «ковидных» госпиталей, это в количестве 426, — рассказал Скорупский.

Он отметил, что «свободные койки есть, помощь оказывается в должном объеме«.

Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Крыму занят на 89%

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.