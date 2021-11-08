Коечный фонд в «ковидных» госпиталях Крыма занят на 90%

В «ковидных» госпиталях Крыма свободных коек – 10% — немногим более пятисот. Об этом в эфире Крым24 сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

На базе 31 медицинского учреждения развернуто 5 365 коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на утро коечный фонд занят на 90%. Необходимости обращаться за помощью к военным или специалистов из материка – нет, — сказал Скорупский.

По его информации, медперсоналом укомплектованы все учреждения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.