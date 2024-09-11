Кофе-принтеры: модели 2024 года — что о них нужно знать, чтобы сделать выбор

В данной статье мы рассмотрим и сравним все существующие модели кофе-принтеров, которые присутствуют на рынке в 2024 году.
Описание
Кофе-принтер – это пищевой принтер для кафе, баров, ресторанов, кофеен, который позволяет печатать любые изображения, в том числе фотографии гостей на пенке кофе, пивной пенке, коктейлях, мороженом, чизкейках, кондитерских изделиях и многом другом.
Любой гость заведения с помощью своего мобильного телефона может загрузить свою фотографию в принтер для кофе, бариста приготовит кофе, поставит в принтер, выберет фотографию гостя и нажмет печать. Все! Вкусный кофе с вашим лицом у вас.
Также принтер для печати на кофе можно использовать для печати и продажи на сопутствующих товарах. Можно взять чизкейк, торт, круассан — напечатать на них любую картинку или логотип вашего заведения, что придаст солидности вашей торговой точке.
Рисунки можно монетизировать, путем взятия денег за рисунок с клиента, или использовать как имиджевую или рекламную историю. Гость печатает свое фото, фотографирует, выкладывает в социальные сети с отметкой вашего ресторана.
Какой же кофе-принтер выбрать в 2024 году
Наша команда выяснила, сравнила и пощупала все модели. Мы разделили их на три классификации:
- Эконом
- Стандарт
- PREMIUM
К моделям «ЭКОНОМ» кофе-принтеров относятся модели:
- кофе-принтер на 4 чашка.
- кофе-принтер на 2 чашки.
Данные принтеры модельного ряда 2017-2021 года. Эти модели уже сложно найти на рынке, но в некоторых местах они еще есть. По отзывам данная модель не вышла из рамок своих лет и жалоб на нее много.
Минусы данных моделей кофе-принтера:
- они очень большие и тяжелые
- они должны подключаться к вашему ноутбуку или планшету через кабель
- из-за подключения через кабель очень часто картинка не отправляется на печать из-за потери сигнала, приходится перезагружать компьютер и переделывать кофе
- картриджи без защиты от высыхания, т.е. если неделю вы не будете печатать, картриджи засохнут и придется покупать новые, а стоят они не дешево
- отсутствие какой-либо технической поддержки в России
К моделям «СТАНДАРТ» кофе-принтеров можно отнести:
- CinoArt и CinoArt Pro (модели 2019-2022 года)
Изначально данные модели были копией всемирного бренда кофейных принтеров Evebot. Но с появлением версии PRO cтали самостоятельной единицей, средней руки.
В 2024 году гости хотят видеть яркие, сочные рисунки и фотографии на пенке кофе, CinoArt этого не умеет, весь его функционал рассчитан только на монохромные рисунки (коричневые).
К сожалению, данная модель из-за низкого качества сборки не сыскала популярности в нашей стране, с каждым днем продавцов и сервисных центров становится все меньше и меньше. Для примера продавцов данных принтеров в 2021 году было больше 10, сейчас не больше 2. Отзывы клиентов говорят о постоянной нестабильной работе.
Минусы моделей кофе-принтера CinoArt и CinoArt Pro:
- не стабильная работа, бывают зависания
- только монохромная печать
- качество сборки
- экран не лучшего качества и на солнце едва заметно меню
- не заправляемые картриджи, что сильно удорожает работу принтера
- большинство продавцов не предоставляют собственную сервисную поддержку
К моделям пищевых принтеров класса «PREMIUM» можно отнести почти всю линейку EVEBOT.
Давайте разбираться, поскольку под этим брендом находится более 5 моделей:
- Evebot Fantasia Standart (2017 год)
- Evebot Fantasia MINI (2018 год)
- Evebot Fantasia Pro (2019 год)
- Evebot Fantasia Color (2022 год)
- Evebot Fantasia 2в1 (2024 год)
Компания Evebot штурмовала рынок кофейных принтеров еще очень давно. Первые три ее модели очень далеки от класса PREMIUM, компания делала первые шаги и продукт был очень сырым. Что соответствует отзывам владельцев.
В 2018-2019 году появилась модель Evebot Fantasia Pro. Ее до сих пор можно найти у некоторых продавцов в нашей стране. Данный принтер был очень популярный в те годы, поскольку печать там идет только монохромная (коричневая), в те годы почти не было принтеров хорошего уровня, печатающих цветные рисунки. Принтер не очень хорошо печатает одним цветом полноценные цветные фотографии, потому что ему очень сложно определить, что и где находится на цветной картинки, на что сделать акцент, но неплохо справлялся с надписями и пожеланиями.
Но вот рынок растет, развивается, и на рынке появляется модель Evebot Fantasia Color, которая мгновенно становится хитом продаж. Теперь гости получают уже не скучные монотонные рисунки, а яркие сочные цветные фотографии вызывающие Wow-эффект.
С цветопередачей появляется уже и качество сборки PREMIUM класса. Ведь внешний вид принтера почти никогда не менялся, менялось только качество наполнения, качество комплектующих и огромная работа над ошибками, исходя из опыта предыдущих моделей.
В 2024 года компания Сoffee Print Москва,совместно с заводом Evebot выпускают новый уникальный пищевой кофе принтер Evebot 2в1.
Данный кофе-принтер единственный в мире, который поддерживает уже и цветную и монохромную печать. Путем смены картриджа, Вы сможете сами выбирать какие рисунки Вы будете печатать сегодня. С одной стороны — яркие, сочные, цветные фотографии, с другой — натуральные, под цвет кофе, пожелания “Хорошего дня” на пенке кофе.
Первые три модели мы не рассматриваем, они устарели и относятся к уровню стандарт.
Все-таки к уровню PREMIUM мы можем отнести только кофе-принтеры Evebot Color сборки 2024 года и кофе-принтер Evebot 2 в 1. Это те модели, с которыми 100% не будет проблем.
Но есть и минусы:
- цена, они самые дорогие, но не сильно дороже стандартных моделей.
Спасибо, что дочитали до конца, Надеемся, что наша статья будет вам полезной.
И для вас бонусом еще несколько рекомендаций:
- перед покупкой кофейных принтеров проверьте цены на маркетплейсах. Иногда бывает так, что цены в них ниже официального магазина, за счет скидок и акций маркетплейсов, которые потом доплачивают продавцу разницу бонусами. Разница от официального магазина 20%. Это очень редко бывает, но бывает.
- также при покупке любого кофе-принтера нужно уточнять, как долго продавец занимается кофейными принтерами, как долго они на рынке, есть ли гарантия и самое важное собственная сервисная поддержка. Если продавец занимается только кофейными принтерами, то уровень сервисной поддержки будет намного выше. Нас многие продавцы отправляли в сторонние сервисные центры, мы туда звонили, большинство из них не занимается ремонтом кофейных принтеров, а если занимаются, то у них нет комплектующих для их ремонта, от слова совсем.
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