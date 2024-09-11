Кофе-принтеры: модели 2024 года — что о них нужно знать, чтобы сделать выбор

В данной статье мы рассмотрим и сравним все существующие модели кофе-принтеров, которые присутствуют на рынке в 2024 году.

Описание

Кофе-принтер – это пищевой принтер для кафе, баров, ресторанов, кофеен, который позволяет печатать любые изображения, в том числе фотографии гостей на пенке кофе, пивной пенке, коктейлях, мороженом, чизкейках, кондитерских изделиях и многом другом.

Любой гость заведения с помощью своего мобильного телефона может загрузить свою фотографию в принтер для кофе, бариста приготовит кофе, поставит в принтер, выберет фотографию гостя и нажмет печать. Все! Вкусный кофе с вашим лицом у вас.

Также принтер для печати на кофе можно использовать для печати и продажи на сопутствующих товарах. Можно взять чизкейк, торт, круассан — напечатать на них любую картинку или логотип вашего заведения, что придаст солидности вашей торговой точке.

Рисунки можно монетизировать, путем взятия денег за рисунок с клиента, или использовать как имиджевую или рекламную историю. Гость печатает свое фото, фотографирует, выкладывает в социальные сети с отметкой вашего ресторана.

Какой же кофе-принтер выбрать в 2024 году

Наша команда выяснила, сравнила и пощупала все модели. Мы разделили их на три классификации:

Эконом

Стандарт

PREMIUM

К моделям «ЭКОНОМ» кофе-принтеров относятся модели:

кофе-принтер на 4 чашка.

кофе-принтер на 2 чашки.

Данные принтеры модельного ряда 2017-2021 года. Эти модели уже сложно найти на рынке, но в некоторых местах они еще есть. По отзывам данная модель не вышла из рамок своих лет и жалоб на нее много.

Минусы данных моделей кофе-принтера:

они очень большие и тяжелые

они должны подключаться к вашему ноутбуку или планшету через кабель

из-за подключения через кабель очень часто картинка не отправляется на печать из-за потери сигнала, приходится перезагружать компьютер и переделывать кофе

картриджи без защиты от высыхания, т.е. если неделю вы не будете печатать, картриджи засохнут и придется покупать новые, а стоят они не дешево

отсутствие какой-либо технической поддержки в России

К моделям «СТАНДАРТ» кофе-принтеров можно отнести:

CinoArt и CinoArt Pro (модели 2019-2022 года)

Изначально данные модели были копией всемирного бренда кофейных принтеров Evebot. Но с появлением версии PRO cтали самостоятельной единицей, средней руки.

В 2024 году гости хотят видеть яркие, сочные рисунки и фотографии на пенке кофе, CinoArt этого не умеет, весь его функционал рассчитан только на монохромные рисунки (коричневые).

К сожалению, данная модель из-за низкого качества сборки не сыскала популярности в нашей стране, с каждым днем продавцов и сервисных центров становится все меньше и меньше. Для примера продавцов данных принтеров в 2021 году было больше 10, сейчас не больше 2. Отзывы клиентов говорят о постоянной нестабильной работе.

Минусы моделей кофе-принтера CinoArt и CinoArt Pro:

не стабильная работа, бывают зависания

только монохромная печать

качество сборки

экран не лучшего качества и на солнце едва заметно меню

не заправляемые картриджи, что сильно удорожает работу принтера

большинство продавцов не предоставляют собственную сервисную поддержку

К моделям пищевых принтеров класса «PREMIUM» можно отнести почти всю линейку EVEBOT.

Давайте разбираться, поскольку под этим брендом находится более 5 моделей:

Evebot Fantasia Standart (2017 год)

Evebot Fantasia MINI (2018 год)

Evebot Fantasia Pro (2019 год)

Evebot Fantasia Color (2022 год)

Evebot Fantasia 2в1 (2024 год)

Компания Evebot штурмовала рынок кофейных принтеров еще очень давно. Первые три ее модели очень далеки от класса PREMIUM, компания делала первые шаги и продукт был очень сырым. Что соответствует отзывам владельцев.

В 2018-2019 году появилась модель Evebot Fantasia Pro. Ее до сих пор можно найти у некоторых продавцов в нашей стране. Данный принтер был очень популярный в те годы, поскольку печать там идет только монохромная (коричневая), в те годы почти не было принтеров хорошего уровня, печатающих цветные рисунки. Принтер не очень хорошо печатает одним цветом полноценные цветные фотографии, потому что ему очень сложно определить, что и где находится на цветной картинки, на что сделать акцент, но неплохо справлялся с надписями и пожеланиями.

Но вот рынок растет, развивается, и на рынке появляется модель Evebot Fantasia Color, которая мгновенно становится хитом продаж. Теперь гости получают уже не скучные монотонные рисунки, а яркие сочные цветные фотографии вызывающие Wow-эффект.

С цветопередачей появляется уже и качество сборки PREMIUM класса. Ведь внешний вид принтера почти никогда не менялся, менялось только качество наполнения, качество комплектующих и огромная работа над ошибками, исходя из опыта предыдущих моделей.

В 2024 года компания Сoffee Print Москва,совместно с заводом Evebot выпускают новый уникальный пищевой кофе принтер Evebot 2в1.

Данный кофе-принтер единственный в мире, который поддерживает уже и цветную и монохромную печать. Путем смены картриджа, Вы сможете сами выбирать какие рисунки Вы будете печатать сегодня. С одной стороны — яркие, сочные, цветные фотографии, с другой — натуральные, под цвет кофе, пожелания “Хорошего дня” на пенке кофе.

Первые три модели мы не рассматриваем, они устарели и относятся к уровню стандарт.

Все-таки к уровню PREMIUM мы можем отнести только кофе-принтеры Evebot Color сборки 2024 года и кофе-принтер Evebot 2 в 1. Это те модели, с которыми 100% не будет проблем.

Но есть и минусы:

цена, они самые дорогие, но не сильно дороже стандартных моделей.

Спасибо, что дочитали до конца, Надеемся, что наша статья будет вам полезной.

И для вас бонусом еще несколько рекомендаций:

перед покупкой кофейных принтеров проверьте цены на маркетплейсах. Иногда бывает так, что цены в них ниже официального магазина, за счет скидок и акций маркетплейсов, которые потом доплачивают продавцу разницу бонусами. Разница от официального магазина 20%. Это очень редко бывает, но бывает.

также при покупке любого кофе-принтера нужно уточнять, как долго продавец занимается кофейными принтерами, как долго они на рынке, есть ли гарантия и самое важное собственная сервисная поддержка. Если продавец занимается только кофейными принтерами, то уровень сервисной поддержки будет намного выше. Нас многие продавцы отправляли в сторонние сервисные центры, мы туда звонили, большинство из них не занимается ремонтом кофейных принтеров, а если занимаются, то у них нет комплектующих для их ремонта, от слова совсем.

Благодарим за помощь в составлении рейтинга:

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