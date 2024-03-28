Когда аргументом в незавершенном пьяном споре становится… сковородка. Случай в Севастополе

В Севастополе задержан подозреваемый, нанесший телесные повреждения своему приятелю. Казалось бы, пьяная ссора, распространенная статья о нанесении «легкого вреда здоровья», но в этой истории обращает на себя внимание «драматургия»: завязка конфликта и орудие преступления. Из сухих строк протокола:

В ходе конфликта, возникшего на фоне распития спиртных напитков, ранее неоднократно судимый, в том числе за причинение вреда здоровью, местный житель нанес собутыльнику не менее трех ударов сковородкой по голове.

Установлено, что подозреваемый с двумя приятелями распивали в квартире спиртное. Изрядно напившись, один из мужчин ушел спать в соседнюю комнату, оставив на кухне 35-летнего злоумышленника и его 40-летнего товарища. В ходе общения между ними возникла словесная перепалка, которая на фоне алкогольного опьянения переросла в конфликт. 40-летний мужчина решил закончить спор и ушел также спать в соседнюю комнату, однако подозреваемый осознал, что не удовлетворен таким исходом, и, не придумав ничего более действенного для выражения своих эмоций, схватил с плиты сковородку и проследовал за своим оппонентом. Злоумышленника не остановил тот факт, что его товарищ уже отдыхал, и он нанес не менее трех ударов сковородкой ему по голове, что повлекло причинение легкого вреда здоровью. Потерпевшему удалось выбежать из квартиры и добраться до ближайшего продуктового магазина, где ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а также сообщили об инциденте в полицию.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ему грозит до двух лет лишения свободы, — подвели итог в УМВД по г. Севастополю.

PS. И передайте ему, что сковородка – скорее женское орудие воспитания…