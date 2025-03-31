Когда болельщик становится судьей: уникальный случай во Франции

В третьей французской лиге произошел курьезный случай: в матче между «Дижоном» и «Валансьеном» (2:1) болельщик заменил травмированного бокового арбитра. Как рассказывает спортивный портал Olimpbet Arena, такое событие не часто встречается в профессиональном футболе и вызвало бурное обсуждение среди фанатов и специалистов.

Как все произошло

Игра была приостановлена в первом тайме из-за травмы линейного судьи Лукаса Бекендорфа. Он получил повреждение во время ускорения, что не позволило ему продолжить работу. Главный арбитр Энтони Устариц сначала обратился за помощью к представителям «Дижона», но решения не нашлось. Тогда диктор на стадионе объявил, что срочно требуется замена среди зрителей!

После короткой паузы из трибун поднялся Элиан Демонсей, который оказался опытным судьей на любительском уровне. Он быстро надел судейскую экипировку и занял место на линии, позволив игре продолжиться. Правда, из-за этой замены к первому тайму пришлось добавить 16 минут, что дало возможность обеим командам отличиться еще раз до перерыва.

Реакция сторон: восторг и возмущение

Тренер «Валансьена» Винсент Огнян был шокирован: «Это третья по значимости лига страны! Как можно просто взять и пригласить незнакомца судить матч?! Это нонсенс!»

Клуб «Дижон» отреагировал с юмором и гордостью: «Поздравляем Элиана Демонсея с дебютом в лиге! Он пришел как зритель, но завершил матч как судья.»

Болельщики в соцсетях отреагировали на ситуацию с восторгом, называя Демонсея «героем вечера».

Интересные факты о судейских заменах

Такие случаи в футболе редки, но не уникальны:

В 2024 году в матче бундеслиги «Вольфсбург» – «Кельн» помощник судьи получил травму, и диктор стадиона спросил, есть ли среди зрителей добровольцы на замену.

В 2006 году в Англии на матче любительской лиги один из тренеров был вынужден заменить рефери после его травмы.

В 2017 году в Аргентине из-за нехватки арбитров матч молодежных команд судил случайный прохожий.

В 1996 году в матче Кубка Англии между «Плимутом» и «Кембриджем» один из болельщиков, имевший судейскую лицензию, вышел на поле в качестве лайнсмена.

Почему это возможно

Может показаться странным, что случайные зрители могут заменить судей, но в действительности существуют правила, допускающие подобные замены. В футбольных регламентах прописано, что в экстренных случаях главным судьей или организаторами матча может быть приглашен любой человек, имеющий соответствующую квалификацию. Конечно, этот человек должен быть знаком с правилами и не иметь конфликта интересов. Так что история с Элианом Демонсеем, хоть и редкая, вполне укладывается в футбольные нормы.

Футбол – игра непредсказуемая

Этот случай в очередной раз доказал, что в футболе возможно все! Когда кажется, что видели уже все, происходят события, которые заставляют улыбаться и восхищаться духом игры. Может быть, в следующий раз и вам выпадет шанс встать на боковую линию и стать частью футбольной истории?

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