Когда дачникам и садоводам придется платить налоги за урожай, землю, баню, дом, а когда нет

За право иметь свой собственный участок земли гражданам приходится регулярно платить государству. Причем законодательство меняется довольно часто, из-за чего периодически возникают слухи о введении все новых налогов.

Когда садоводам, дачникам, а также владельцам участков для ИЖС или ЛПХ действительно придется платить налог, а когда — нет. «Разбор полётов» в материале экспертов портала Юридические тонкости .

1. Налог за дом

Дом, который официально оформлен в собственность, является объектом налогообложения. Поэтому его владельцу будут ежегодно начислять налог на имущество. Начиная с этого года, он по всем регионам рассчитывается только на базе кадастровой стоимости.

Причем, даже если по документам числится не жилой дом, а, к примеру, садовый, дачный дом или жилое строение — платить за него придется так же, как и за капитальный дом (даже если в одном можно жить только летом, а в другом — круглый год): в плане налогообложения все эти объекты уравнены (ст. 401 НК РФ).

Снизить налог можно за счет вычета (по закону не облагаются налогом 50 кв. м площади жилого дома). Либо вовсе освободиться от него, применив льготу (не платят налог за дом мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет, а также пенсионеры, инвалиды 1-2 группы и ряд других категорий — ст. 407 НК РФ).

2. Налог за землю

За собственный участок из категории «для индивидуального жилищного строительства», «для садоводства», «огородничества», «личного подсобного хозяйства» налог гражданину начисляется по сниженной ставке (0,3% от кадастровой стоимости — ст. 394 НК РФ).

Но если ФНС обнаружит, что земля используется для коммерческой деятельности (например, собственник выращивает птицу или урожай на продажу), то ставка повысится до 1,5% и налог увеличится в 5 раз (письмо Минфина от 15.01.2020 № 03-05-06-02/1158).

Льготники могут воспользоваться налоговым вычетом и не платить налог за 6 соток земли (это те же, кто освобожден от налога на дом — ст. 391 НК РФ).

3. Налог за урожай

За урожай, выращенный на своем участке и только для личных нужд семьи, налог платить не нужно. А вот те, кто продают излишки своего урожая, могут попасть под начисление НДФЛ.

На данный момент доходы, вырученные с продажи продукции, выращенной на своем участке, не облагаются налогом при соблюдении следующих условий:

общая площадь участка не превышает 0,5 га

и хозяйство ведется без привлечения наемных работников.

Чтобы освободиться от претензий ФНС по поводу уплаты налога, нужно получить в местной администрации или в правлении СНТ справку о том, что продукция выращена на дачном, огородном или садовом участке либо на участке для ЛПХ — площадью такой-то.

Тогда можно продавать урожай, не беспокоясь о взыскании НДФЛ (п. 13 ст. 217 НК РФ, письмо ФНС от 17.12.2019 № БС-3-11/10692@).

4. Налог за баню

Принципиальный момент, от которого зависит начисление налога, — является баня недвижимостью или нет.

Есть много ведомственных разъяснений по этому поводу, но все они сводятся к двум основным критериям: строение является недвижимостью, если оно прочно связано с землей (т. е. имеет монолитный фундамент, подключено к инженерным сетям) и при этом его нельзя перенести без существенного вреда.

Если баня этим признакам отвечает, то налог для ее владельца становится обязательным. Такой способ, как неоформление бани в собственность, помогает все меньше:

1) во-первых, Росреестр вот уже несколько лет практикует проверки земельных участков с воздуха,

2) а, во-вторых, местные органы власти обязывают проводить комплексные кадастровые работы в населенных пунктах и СНТ — в результате чего на учет ставятся не только сами земельные участки, но и расположенная на них недвижимость.

Легально освободиться от налога на баню можно только, если ее площадь не превышает 50 кв м. и это единственная хозпостройка из категории недвижимого имущества на участке (по закону налог не начисляется на одну хозпостройку, площадью не более 50 кв м. — ст. 407 НК РФ).

Источник: Юридические тонкости

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